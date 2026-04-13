Never Lost : Des élèves belges inventent un bracelet pour retrouver les enfants disparus

Face à l’augmentation inquiétante des disparitions de mineurs non accompagnés en Belgique, des élèves de l'Athénée Léon Lepage ont créé Never Lost, un bracelet à QR code qui permet de contacter rapidement les proches d'un enfant perdu. Ce projet entrepreneurial, né d'une volonté d'agir et d'une anecdote personnelle, propose une solution simple et accessible pour améliorer l'efficacité des recherches.

En 2024, la Belgique a été confrontée à un problème alarmant : la disparition de 774 mineurs non accompagnés . Un chiffre préoccupant qui a poussé huit élèves de l’Athénée Léon Lepage à Bruxelles à chercher une solution concrète.

Leur réponse : Never Lost, un bracelet à scanner, une initiative simple et efficace pour faciliter le contact en cas de perte d’un enfant ou d’une personne vulnérable. Le projet a pris racine d'une anecdote personnelle et a abouti à la création d'un outil pratique et accessible.

L’objectif principal est de permettre à quiconque de contacter rapidement les proches d’une personne perdue, réduisant ainsi le temps de recherche, un facteur crucial dans de telles situations.





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