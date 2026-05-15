New functions and incidents at the King Boudewijn Stadium

The total damage in King Boudewijn Stadium, after an after a cup final earlier this week, could exceed 70,000 euros, according to the Brussels sports employee. There were hundreds of destroyed seats, mostly in the supporters tribune where the Anderlecht support were located. One hundred supporters accused of violence, although the incident was also on behalf of Union supporters. There were also damages on the playing field, the toilets, graffiti and waste everywhere.

De totale schade aan het Koning Boudewijnstadion in Brussel na de bekerfinale eerder deze week wordt geraamd op bijna 70.000 euro. Dit zegt de Brusselse schepen voor Sport Florence Frelinx (MR).

Tijdens de voetbalwedstrijd zijn honderden zitjes vernield vooral in de tribune waar de Anderlecht-supporters zaten. Afgelopen donderdag won Union de beker van België. De Brusselse club versloeg stadgenoot Anderlecht met 3-1 na verlengingen. Vandaag valt vooral de schade aan het strijdtoneel op.

De schade is groter dan gedacht stelt de schepen voor Sport Florence Frelinx. Eerder was sprake van ongeveer 300 vernielde zitjes maar na een grondige telling blijkt het om zo'n 500 beschadigde zitplaatsen te gaan. Daar zouden vooral de Anderlecht-supporters voor verantwoordelijk zijn. De vernielingen zijn grotendeels geconcentreerd in tribune 4 waar supporters van paars-wit zaten aldus Frelinx.

In de tribunes van de supporters van tegenpartij Union werd slechts een 20-tal beschadigde stoelen gevonden. Daarnaast werden ook toiletten vernield er graffiti aangebracht en lagen de gangen bezaaid met afval. De totale schade wordt teremosng aanstonds geraamd op bijna 70.000 euro. Dit zijn geen uitbarstingen van supporters dit zijn daden van vandalisme voegt de schepen nog toe.

Ze roept op de daders te identificeren te vervolgen en een stadionverbod op te leggen. Ook Anderlecht zegt dat het de incidenten betreurt en met klem veroordeelt. De club wil samenwerken met de stad Brussel de voetbalbond en de Pro League om de verantwoordelijken te identificeren en te sanctioneren. Paars-wit vraagt ook een evaluatie van de veiligheidsmaatregelen.

Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB stelt schade vast nadat supporters die naar de bekerfinale op zoek waren metarviolen acties hebben gedaan. Zo werd de deur van een metrostel geforceerd in het station Houba-Brugmann.





