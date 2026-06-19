New Study Suggests Earth May Escape Sun's Fate as a Red Giant

New research led by KU Leuven and CEA Paris-Saclay suggests that Earth may not be swallowed by the sun when it becomes a red giant, contrary to previous assumptions. The study takes into account the interplay between tidal forces and the sun's mass loss, potentially allowing Earth to escape the sun's fate.

De aarde wordt mogelijk toch niet opgeslokt wanneer de zon over 5 miljard jaar sterft, volgens nieuw onderzoek onder leiding van de KU Leuven. Tot nu gingen wetenschappers ervan uit dat de aarde zou verdwijnen wanneer de zon uitgroeit tot een reuzenster.

Over zo'n 5 miljard jaar staat onze zon een dramatisch einde te wachten. De zon zal opzwellen tot een rode reuzenster en zo'n 200 keer groter worden. Tijdens die evolutie zal de zon een aanzienlijk deel van haar massa verliezen en haar buitenste, hete gaslagen het heelal in blazen. Mercurius en Venus, de planeten die het dichtst bij de zon liggen, zullen vrijwel zeker in die gaslagen rond de zon terechtkomen en volledig vernietigd worden.

Er is altijd gedacht dat de aarde hetzelfde lot beschoren is. Maar sterrenkundigen van de KU Leuven en het Franse onderzoeksinstituut CEA Paris-Saclay denken nu dat er ook een kans is dat de aarde hieraan zal ontsnappen. Deze animatie van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht toont hoe de zon op het einde van haar leven de aarde zal opslokken, zoals tot nog toe altijd werd gedacht.

Het lot van de aarde blijkt volgens de studie af te hangen van 2 tegengestelde processen. Enerzijds zullen getijdenkrachten de aarde geleidelijk naar de uitdijende zon trekken. Anderzijds zal de zwaartekracht van de zon verzwaken door haar massaverlies. Daardoor zal de aarde verder van de zon verwijderd raken.

Met geavanceerde modellen berekenden de onderzoekers dat die getijdeninteracties waarschijnlijk zwakker zijn dan tot nu toe werd aangenomen. De aarde blijft dus waarschijnlijk nét voldoende ver verwijderd van de zon tijdens haar evolutie tot een rode reus en uiteindelijk reuzenster om niet te worden opgeslokt. Dat betekent niet dat de aarde een leefbare plek blijft, want lang voor de zon haar reuzenfase bereikt, zullen de temperaturen op aarde zo sterk stijgen dat leven onmogelijk wordt.

Hoewel de modellen een stuk geavanceerder zijn geworden dan vroeger, is het moeilijk om exact te voorspellen hoeveel massa de zon zal verliezen. Als de zwaartekracht van de zon richting de aarde toch groter blijkt dan nu voorspeld, kan de aarde mogelijk niet in een ruimere baan terechtkomen en alsnog opgeslokt worden. Om hierover meer zekerheid te hebben, zijn meer observaties van gelijkaardige sterren nodig





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Earth Sun Red Giant Tidal Forces Mass Loss

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