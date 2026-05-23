News from Neupré on Memorial Day

News of the Memorial Day commemoration in Neupré, Belgium, with emotion, remembrance, and international tensions. With Delegation, Witnesses, and Statements from Politicians and Diplomats.

Des centaines de personnes se sont réunies ce samedi dans le cimetière militaire américain de Neupré , à l’occasion du Memorial Day . Une cérémonie marquée par l’émotion, le devoir de mémoire et un contexte international particulièrement tendu.

Reportage de Michael Menten et Marius Chaudet. Dans le silence du cimetière militaire, les premières notes d’une musique militaire résonnent entre les rangées de croix blanches parfaitement alignées. Face aux quelque 5000 tombes de soldats américains morts lors de la libération de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale, la cérémonie du Memorial Day a rendu hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté.

Au premier rang, une importante délégation belgo-américaine était présente pour honorer la mémoire des soldats tombés au combat. Parmi les visiteurs, Jacqueline, née en 1944, évoque un souvenir très personnel.

« Je suis une enfant de la guerre, donc ça me rappelle mes parents », confie-t-elle avec émotion, appareil photo à la main pour immortaliser la cérémonie. Entre les tombes, Jean-Marie prend un moment de recueillement.

« On a eu la chance de les avoir. Regardez toutes ces milliers de tombes, des milliers », souligne-t-il. Cette commémoration a également pris une dimension particulière en raison des tensions actuelles au Moyen-Orient et des nombreux conflits internationaux. Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot a rappelé l’importance de défendre les libertés.

« Certains sont venus ici mourir pour nos libertés. C’est pour cela qu’on doit aussi, au regard de la manière dont les choses se passeront dans le monde, ne pas trop vite considérer qu’il ne s’agit pas de notre conflit ou notre guerre », a-t-il déclaré. De son côté, l’ambassadeur des États-Unis à Bruxelles, Bill White, a insisté sur la solidité des liens entre les deux pays.

« C’est un hommage bouleversant à tous ces hommes courageux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté de la Belgique et de l’Europe », a-t-il affirmé. Avant d’ajouter : « Quand on se trouve dans un lieu comme celui-ci, on mesure à quel point le lien entre nos deux pays est intact et le restera ».

La cérémonie s’est conclue par le survol du cimetière par deux avions militaires, offrant un ultime hommage aérien aux soldats américains tombés pour la libération de la Belgique et de l’Europe. Pendant ce temps, entre autres, un randonneur belge de 62 ans est trouvé en France après 8 jours, il ne se jugeait plus vivant ; une frappe de drones ukrainiens a visé un dortoir et un lycée, avec des pertes humaines ; et un important incendie a déclaré à Charleroi cette après-midi.





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