News from the hypercentre of Liege: Young teachers' strike and Pink Floyd protest

On the fifth day of a strike, teachers from schools in Liege are protesting by singing The Wall of Pink Floyd as a different approach.

Une manifestation estudiantine a eu lieu dans l'hyper-centre de Liège , et la police annonce environ 700 participants. Tandis que dans l'Athénée Royal Charles Rogier de Liège , c'est le cinquième jour de grève des professeurs et ils ont décidé de protester d'une manière différente.

Ils vont faire un concert et interpréter The Wall de Pink Floyd. Les actions continuent ce vendredi dans l'enseignement pour protester contre le décret programme qui devrait être voté le 27 mai prochain. Du côté de Liège, à l'Athénée Royal Charles Rogier, l'originalité est de mise. Un mur de cagettes qui est dressé pour protester contre toutes les mesures antisociales qui ont lieu maintenant.

De côté des mesures potentiellement prises par le gouvernement, Lindsay pourrait perdre son emploi. Si on prend son cas personnel, elle risque de perdre son emploi. Elle enseigne depuis trop peu de temps et pour avoir une tâche garantie. Mais surtout, il y a une série de mesures antisociales qui ne cessent de faire baisser la qualité de l'enseignement.

Des élèves vont avoir, parfois, pour le cours de français, deux à trois professeurs. Ce qui, évidemment, va atteindre la qualité de l'enseignement. Derrière les professeurs, il y a également les jeunes, les élèves qui apportent un soutien colossal au corps enseignant. Que ce soit élèves, passants, parents, ils sont extrêmement soutenus de manière générale.

Les élèves, ils se battent eux-mêmes pour leur avenir, pour leur droit, leur droit à un enseignement correct. Egalement avec la question du minerval à 1 200 euros, les plus grands, les rhétos, les cinquièmes, ils ont peur. Ils ont peur de ne plus pouvoir faire d'études. Dans l'hyper-centre de Liège la circulation est temporairement coupée suite à une manifestation estudiantine.

Une élève de rhéto qui est venue pour la grève, c'est vraiment pour soutenir les enseignants et vraiment pour montrer leur soutien finalement





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Liège Teachers' Strike Pink Floyd Protest

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