News Headlines

The weather is heating up and you're looking to soak up some rays. Whether you're at the beach or the pool, here's how you can cool off during the hottest days this Saturday.

Jusqu’à 31 degrés ce samedi : le soleil chaud et chaud, voici ce que vous pouvez faire si vous souhaitez vous rafraîchir un peu Est-il prudent de laisser entrer l'équipe de football congolaise sur la base belge en pleine épidémie Ebola ?

Et si Patrick Bruel est toujours en titre ? Nathalie Marquay-Pernaut, l'ex de l'icône français, se confie sur l'affaire qui entoure le chanteur. Le retour du phénomène climatique El Niño semble se confirmer et pourrait atteindre une intensité historique dans les prochains mois. Plusieurs experts redoutent déjà un possible super El Niño, susceptible d'accentuer encore le réchauffement mondial et les événements météorologiques extrêmes.

Presque 10 degrés au-dessus des normales, une province wallonne en alerte jaune et le début des Saints de glace : on vous dit tout ce qui est à venir pendant la reprise. Arrêtez-vous un instant : Nathalie Marquay-Pernaut, l'ex de Patrick Bruel, se confie sur les femmes soutien. Sur ce que peut-on faire si l'on souhaite se précipiter quelques instants : de la mer ou de la piscine en plein air





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