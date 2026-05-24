News Headlines

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Conflit au Moyen-Orient : « il est possible que, dans les prochaines heures, le monde reçoive une bonne nouvelle », un accord pour aujourd’hui ?

« Bougez ! Rentrez à l’intérieur !

» : les images chocs d’un journaliste coupé en plein direct par les tirs à la Maison blanche Primée au Festival de Cannes, Virginie Efira reçoit la Palme de la « pire actrice » par un célèbre quotidien français « Je soutiens toutes ces femmes » : l’ex de Patrick Bruel, Nathalie Marquay-Pernaut, se confie sur l’affaire qui entoure le chanteur français Ses proches ne s’attendaient plus à le revoir vivant » : un randonneur belge de 62 ans retrouvé en France après huit jours Gérard Darmon accusé d’agressions sexuelles : l’acteur se retire « de lui-même » d’un événement prévu en juillet Défaite du Standard face à Charleroi : la soirée dégénère après des affrontements violents, la police déplore plusieurs blessés et des dégâts Un journaliste de CBS interrompt son reportage en raison de bruits ressemblant à des coups de feu près de la pelouse nord de la Maison Blanche, ce qui déclenche une réaction visible des services de sécurité autour du complexe présidentiel.

Trump ciblé par une nouvelle tentative d’assassinat ? Un homme « avec des antécédents » ouvre le feu près de la Maison Blanche, avant d’être abattu Des milliers de tombes » : un hommage « bouleversant » rendu aux soldats américains tombés au combat Ukraine : au moins 18 mineurs décédés après une frappe sur un territoire annexé par Moscou, Vladimir Poutine dénonce « un acte terroriste » Explosion dans une mine en Chine : 247 mineurs piégés sous terre dans des conditions critiques, l’accident a fait 90 mort





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