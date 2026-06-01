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Le frère de Michael Schumacher s'est marié ce week-end à Saint-Tropez avec son compagnon français, Étienne Bousquet-Cassagne , ancien élu RN, devant environ 80 invités et sous haute discrétion.

L'ancien pilote allemand de Formule 1 Ralf Schumacher a épousé samedi son compagnon français Étienne Bousquet-Cassagne lors d'une cérémonie organisée à Saint-Tropez. Âgé de 50 ans, le frère de Michael Schumacher a officialisé son union avec l'ancien élu du Rassemblement national, âgé de 36 ans. Le couple, qui partage sa vie depuis 2022, a célébré l'événement en présence d'une petite assemblée d'environ 80 invités.

Les deux hommes sont apparus vêtus de tenues assorties, portant des costumes bleu marine accompagnés de chemises blanches et de cravates bleu clair. La cérémonie s'est déroulée dans une rue adjacente du centre de Saint-Tropez. L'événement s'est déroulé sous haute discrétion. Seules les équipes de la chaîne Sky et une agence photographique avaient été autorisées à couvrir le mariage.

Des agents de sécurité ont notamment été mobilisés afin d'empêcher toute captation d'images non autorisée. Parmi les invités figurait Peter Hardenacke, consultant Formule 1 pour Sky. Interrogé par le quotidien allemand Bild, il a adressé ses félicitations au couple.

« Je suis heureux pour lui, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je pense qu'il a trouvé la bonne personne », a-t-il déclaré. La Belgique en faillite ?

« Vous devez vous inquiéter », selon David Clarinval, ministre de l'Économie. Plusieurs communes wallonnes privées d'eau potable : des distributions organisées mais à Nivelles... rien ne se passe comme prévu. Il a laissé son équipe faire... une grosse erreur : le geste surprenant de Max Verstappen au GP du Canada. Ils se sont lâchés : Lewis Hamilton et Max Verstappen flinguent encore le règlement de la F1.

Grosse peur pour Alain Prost : l'ancien pilote de F1 a été blessé lors d'un cambriolage à son domicile. Un pilote de Formule 1 fonce dans le mur à cause d'une... marmotte : l'accident surprenant d'Alex Albon au Canada. Invité de Martin Buxant sur bel RTL pour parler de la situation économique de la Belgique, le ministre fédéral de l'Économie, David Clarinval, n'a pas caché la gravité de la situation.

Face à Buxant, le ministre Jeholet alerte sur la situation financière de la Wallonie et annonce des mesures difficiles. À peine rentrée des États-Unis, la reine Mathilde a pris le départ des 20 kilomètres de Bruxelles... avec un autre membre de la famille royale. Nous allons droit dans le mur, si nous n'y sommes pas déjà : après les inondations, les pompiers tirent la sonnette d'alarme





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