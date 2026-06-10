News Headlines

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Une petite alerte ? Durant le premier entrainement, un titulaire indiscutable des Diables a dû rentrer au vestiaire prématurément. Georges-Louis Bouchez se confie sur son enfance modeste : 'Je voulais améliorer la vie qui était la mienne.

' Un agriculteur pulvérise de grandes quantités à côté de la maison de Jocelyne, en a-t-il le droit ? Donald Trump avait promis de 'réplier' après l'attaque iranienne contre un hélicoptère américain. Les États-Unis ont frappé l'Iran cette nuit. Tensions à deux jours du coup d'envoi du Mondial : des milliers de manifestants bloquent l'accès au stade du match d'ouverture à Mexico.

Un bisou qui fait le tour du monde : Lewis Hamilton célèbre son podium au GP de Monaco dans les bras de Kim Kardashian. Du changement pour le retour au travail des Belges après une longue maladie : un expert en réintégration dans chaque administration fédérale d'ici fin 2028. Images particulièrement choquantes à Belfast : un homme tente d'égorger sa victime en pleine rue, Keir Starmer dénonce une 'horrible attaque révoltante'.

Pourquoi Karine Viseur a-t-elle attendu seize ans pour porter plainte contre Patrick Bruel ?

'Il m'a fallu ce temps pour me dire que j'avais les épaules'. Premier entraînement des Diables Rouges aux États-Unis pour la Coupe du monde 2026 : voici les photos des 25 joueurs présents. Vingt-cinq Diables Rouges sur vingt-six ont participé mardi au premier entraînement complet de la Belgique à Seattle. Zeno Debast, touché à la cuisse, est le seul absent du groupe de Rudi Garcia.

Ils n’ont pas de billets pour les fans : l'Iran dénonce une entrave américaine avant la Coupe du Monde 2026. Un arbitre de la Coupe du monde refoulé à la frontière américaine : son visa était pourtant en règle, mais 'la FIFA n'intervient pas'. Portes personnalisées et petits cadeaux sur le lit : les Diables Rouges dévoilent à quoi ressemblent leurs chambres pour la Coupe du monde.

Les Diables Rouges sont arrivés aux États-Unis : découvrez leurs premières photos sur le sol américain.

'C'est moi qui conduis chef' : ce Diable Rouge s'improvise... chauffeur de bus sur la route de la Coupe du Monde. Épidémie d'Ebola : les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains. Les États-Unis ont demandé à la Belgique de restreindre l'accès à son territoire aux ressortissants congolais en raison de l'épidémie d'Ebola. Une requête sensible que Bruxelles n'entend pas suivre pour l'instant, à l'approche de la Coupe du monde





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