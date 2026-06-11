News Headlines

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Placé sous contrôle judiciaire plutôt qu’en détention provisoire, voici les conditions très strictes que Patrick Bruel doit respecter. Une sacrée mésaventure et je ne vous dis pas les frais : Vilmo est coincé en Espagne parce que son fils a la varicelle, même s’il n’est ‘plus contagieux’.
Nous sommes très doués pour négocier à coups de bombes : les États-Unis ont bombardé l’Iran durant la nuit, Téhéran a riposté et veut refermer le détroit d’Ormuz. Son idole est… un Belge : qui est vraiment Rudi Garcia, ce Français qui veut emmener les Diables Rouges sur le toit du monde ? Un écart incontestable : qui d’Alexy ou de Viviana a remporté Top Chef avec un score historique ?
Épidémie d’Ebola : les États-Unis demandent à la Belgique d’interdire l’accès à son territoire à certains ressortissants africains. Ce sont des produits chimiques : un agriculteur pulvérise de grandes quantités à côté de la maison de Jocelyne, en a-t-il le droit ? En pleine tempête judiciaire, Patrick Bruel fait une recommandation à ses fils : l’un d’eux décide de l’ignorer. Jusqu’où la Belgique ira-t-elle à la Coupe du monde ?
Le sélectionneur des Diables Rouges se mouille et nous livre son pronostic. Le prince Lorenz touché par un cancer : ‘Il a pu compter sur le soutien de la princesse et de leurs enfants’
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