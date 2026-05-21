News headlines in English translated to French

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Gaza FlottilleInterception MilitaireCritique De L'armée Israélienne
📆21/05/2026 18:29:00
📰rtlinfo
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Des incidents de violences et de humiliations physiques ont eu lieu à bord de la flottille en mer. Plusieurs activistes, notamment ceux de la flottille pour Gaza, accusaient les militaires d'Israël de violences sexuelles et physiques. Les accusations d'impunité et des violences contre les militants palestiniens ont également fait l'objet de réactions.

Il a l’oeil cerclé de violet, une plaie à la tempe gauche et montre son omoplate blessée. Julien Cabral vient d'effectuer son premier embarquement en tant que membre de la « Flottille pour Gaza », qui vise à briser le blocus du territoire palestinien.

Il raconte avoir subi des violences physiques et sexuelles lors de son interception par les forces israéliennes. Des militants accusent également l'armée d'impunité. Des enseignants arpentent les marchés pour convaincre du bien-fondé de leur grève, tandis que des éducateurs en herbe tentent de convaincre les parents de leur vie future. Les organisateurs du festival de Eaux Jaques se disent « désaccordés » avec les critiques de Patrick Bruel.

Un aéroport européen est fermé en raison d'une menace de drone, et des activists accusent des violences physiques et sexuelles à bord d'un navire prisonnier entre la Turquie et Israël

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Gaza Flottille Interception Militaire Critique De L'armée Israélienne Violences Physiques Et Sexuelles Impunité Ebola En Europe Grise Des Éducateurs Festival De Eaux Jaques Mensonges Sur Patrick Bruel? Violence Contre Des Militants Palestiniens

 

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