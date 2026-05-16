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Le cerveau présumé derrière un attentat contre une synagogue de Liège a été arrêté pour des faits divers la veille en Espagne. Des piétons ont été renversés et blessés à Modène, près de 7 blessés.

Des experts signalent une inarrêtabilité pour la réforme de la « seconde vague » des urgences. La Pride de Bruxelles se déroulera malgré un climat international préoccupant pour les droits LGBTQIA+. Des flammes se sont très vite déchaînées après une collision d'un train avec un bus dans le centre de Bangkok, des victimes ayant été confirmées. Le père de deux princes belges, Albert II, a racheté un reportage où ils racontent leur relation avec leur grand-père.

L'exploitant de la centrale EDF confirme une infraction sans impact sur la sûreté, la sécurité du personnel ou l'environnement. L'incendie d'un garage hors zone nucléaire en France, sans incidence sur sa sûreté, a fait plusieurs victimes. Les banques sont accusées de classer leurs clients comme du déchet en raison de leurs banquiers et de leur manque de bilan, car ils n'ont pas eu de balances régulières pour financer leur äa un an.

Un adolescent de 15 ans avez perdu la vie à Nantes et un garçon de 13 ans est parti entre la vie et la mort. Un adolescent a perdu la vie après un accident de la nuit précédente à Brasschaat, une baignade d'adolescents. Un enfant de cinq ans a disparu dans la forêt roumaine et a été retrouvé sain et sauf après que des recherches se sont poursuivis pendant près de deux jours





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