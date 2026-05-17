News headlines in French

This news contains diverse topics, including an Ebola outbreak, a car accident in Bangkok, a war in Gaza, a Belgian debate on Gaza, and a drone attack on Russia. The news story is written in French.

Tous les ingrédients sont en place pour une épidémie sur mesure : un expert belge alerte sur la nouvelle souche d'Ebola.

« Il est vraiment inepte, il est infernal » : Guy, comme des milliers d'habitants du nord de Bruxelles, ne peut plus supporter les passages fréquents d'avions. Max Verstappen est battu : le Belge Maxime Martin s'offre les 24 heures du Nürburgring après une course folle. Un variant d'Ebola sans vaccin ni traitement affecte la RDC : l'OMS parle d'une « urgence de santé publique de portée internationale »





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