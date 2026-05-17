News headlines in French

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Grève dans les écoles dès ce lundi : à quoi les parents doivent-ils s’attendre ? L’Europe doit-elle fermer les frontières face à l’épidémie d’Ebola ?

« Cela risque d’entraîner des mouvements sous le radar » « Tous les éléments sont réunis pour une épidémie de grande ampleur » : un spécialiste belge alerte sur la nouvelle souche d’Ebola La Belge décevante, une victoire historique et… des polémiques : ce qu’il faut retenir de l’Eurovision 2026 « On a couru derrière à 5 » : un automobiliste fauche des piétons avant de « sortir un couteau » en Italie, il a été maîtrisé par des passants, que sait-on de lui ?

« Leur site officiel est un piège » : Michaël commande pour 200 euros sur le site Leen Bakker mais n’a jamais eu de trace de son achat « Tout au long du massage… » : une esthéticienne de 29 ans dépose plainte (pour la seconde fois) contre Patrick Bruel Pluie de drones sur Moscou : l’Ukraine frappe la Russie et estime que l’opération est « tout à fait justifiée »Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche après-midi dans le centre de Bruxelles pour soutenir les Palestiniens. Ces marcheurs appellent notamment à des sanctions contre Israël.

« Il faut continuer à être visibles dans la société » : la Brussels Pride fête ses 30 ans, mais les militants appellent à rester vigilants Ils se disent presque tous « en difficulté » : 9 enseignants sur 10 ne se sentent pas bien dans leur travail, les avis varient en fonction des profils Cette alternative aux urgences est (trop) peu connue des Belges : les experts plaident pour une réforme « nécessaire » « Je ne sais pas ce que je ferais » : pourquoi les témoins d’une agression ont-ils autant de mal à intervenir ?

Ils peuvent pourtant être punis par la loi« La femme à la cuisine », « L’homme se croit supérieur » : Christophe Deborsu de retour avec un nouveau « Je vous dérange » sur la rupture entre les sexes« J’ai beaucoup hésité avant de m’exprimer » : accusé de viols, Patrick Bruel sort du silence Accusé de viols, le chanteur français a posté ce dimanche soir un message sur Instagram. Patrick Bruel réaffirme son innocence





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