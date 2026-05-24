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Le corps d'un enfant a été retrouvé sans vie dimanche après-midi dans un buisson à Rennes , une serviette nouée autour du cou, a indiqué le parquet qui a ouvert une enquête pour meurtre.

Un enfant a été retrouvé mort à Rennes dimanche après-midi avec un linge autour du cou dans un buisson, a-t-on appris auprès d'une source policière. Vers 16h40, à Rennes, un pêcheur a entendu des cris d'un enfant non localisé, puis a appelé la police qui s'est rendue sur les lieux. Les policiers ont alors découvert le corps d'un enfant dans un buisson avec un linge autour du cou.

Une enquête pour meurtre a été ouverte après la découverte dimanche à Rennes du corps sans vie d'un enfant, une serviette de bain mouillée 'noulée très serrée autour de son cou', a indiqué le parquet de Rennes.

'Les circonstances des faits ayant conduit au décès restent encore à établir' mais 'l'intervention d'un tiers fait partie des hypothèses', a ajouté le parquet dans un communiqué. 'Auxquels de trouver la meilleure modalité': quelle solution pour les examens de fin d'année dans le secondaire ? La réponse de Valérie Glatigny 'C'est plus important de se mobiliser' : trois professionnels de l'enseignement répondent aux élèves inquiets quant au risque d'annulation des examens.

Une compagnie aérienne suspend plusieurs liaisons entre la Belgique et un pays apprécié des Belges à cause des prix du kérosène : voici les destinations impactées. Un septuagénaire arrêté samedi pour avoir exhibé ses parties intimes dans un parc aquatique : il est déjà connu pour des faits de pédocriminalité. Primée au Festival de Cannes, Virginie Efira reçoit la Palme de la 'pire actrice' par un célèbre quotidien français.

Je soutiens toutes ces femmes : l'ex de Patrick Bruel, Nathalie Marquay-Pernaut, se confie sur l'affaire qui entoure le chanteur français. Conflit au Moyen-Orient : 'il est possible que, dans les prochaines heures, le monde reçoive une bonne nouvelle', un accord pour aujourd'hui ? Une compagnie aérienne suspend plusieurs liaisons entre la Belgique et un pays apprécié des Belges à cause des prix du kérosène : voici les destinations impactées.

Défaite du Standard face à Charleroi : la soirée dégénère à Sclessin, Christophe Deborsu était dans la tribune et raconte un match très tendu. Les images de l'arrestation de Britney Spears rendues publiques : la star voulait faire... des lasagnes pour les policiers





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Virginie Efira Receives Criticism for Cannes Performance, Branded 'Paireuse' by French NewspaperFrench newspaper Le Figaro has criticized the performance of Belgian actress Virginie Efira at Cannes, referring to her as 'la palme' de la pire actrice du Festival, or the 'worst actress' prize. The paper also expresses doubts about Efira's choice to star in two films, including 'Histoires paralleles'.

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News Headlines from Various Sources (French Edition)This news text covers a diverse range of topics, including Anne's support for victims of the Strépy tragedy, an actress's win at the Cannes Film Festival, public awareness of human trafficking, a Belgian man rescued in France after eight days of wandering in wilderness, and the maintenance of a famous musician's concert despite criticism. Additional topics include people's perceptions of a Polish driver's behavior, increased prices at Belgian cookouts, auditions for a class ahead of the new academic year, public searches for a person in Brussels, and announcements from the Belgian government regarding a potential peace agreement in the Middle East.

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Conflit au Moyen-Orient : accord largement négocié, sous réserve d'être finaliséA news article discussing a potential agreement between Iran and other parties in the Middle East, mentioning the Cannes Film Festival and a French newspaper's criticism of an actress.

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News in FrenchA report on the news in French, including defeat of the Standard against Charleroi, clash at the Cannes Festival, and incidents involving alleged attempts on the life of Trump and abductions of journalists at the White House.

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