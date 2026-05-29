News headlines in French

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Blue Origin , la grande fusée de Jeff Bezos , explose de manière spectaculaire en plein milieu d’un test au sol : 'C'est une journée difficile' 'Il y a un fou qui passe avec une voiture noire': nous nous sommes procuré des vidéos de Paolo Falzone roulant la nuit dans son quartier, avant le drame 'Il y a des juges et des lois': Le chanteur Aurélien Vivos réagit à l'affaire Patrick Bruel, avec qui il avait chanté en finale de The Voice La princesse Elisabeth est officiellement diplômée de Harvard : la reine Mathilde semblait très émue lors de la cérémonie Un Belge remporte 6 millions d'euros au Lotto mais ne les touchera jamais : voici pourquoi Des négociateurs américains et iraniens sont parvenus à un accord de principe prévoyant une prolongation du cessez-le-feu et l'ouverture de discussions sur le programme nucléaire iranien, selon le site Axios.

Le texte doit encore recevoir le feu vert de la Maison Blanche.

Frappes, drones et pétrole : les affrontements les plus graves depuis le cessez-le-feu ravivent les tensions entre Washington et Téhéran 'J'ai cru qu'il faisait un AVC': la femme de Joe Biden admet avoir eu une 'peur bleue' lors d'un débat de son mari Guerre au Moyen-Orient : l'Iran affirme avoir tiré sur quatre navires qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz La conséquence est immédiate : les États-Unis frappent l'Iran, les prix du pétrole grimpent dans la foulée Réchauffement climatique : les températures moyennes mondiales devraient se maintenir 'à des niveaux record ou quasi record' sur la période 2026-2030, selon l'ONU Loi-programme, indexation limitée des salaires, réforme des pensions...

: voici les mesures phares adoptées par la Chambre cette nuit La Chambre a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi en séance plénière la loi-programme de l'Arizona, ce vaste texte qui traduit en mesures concrètes le budget 2026. Il contient notamment l'indexation limitée des salaires. Mais elle a aussi adopté la réforme des pensions, ainsi que le crédit d'impôt temporaire pour les trajets domicile-travail





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