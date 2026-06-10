News headlines in French

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Après une semaine d'angoisse dans une grotte inondée au Laos, cinq des sept villageois portés disparus ont été retrouvés vivants. Les secours poursuivent leurs recherches dans des conditions extrêmes pour retrouver les deux derniers.

Donald Trump avait promis de 'réplier' après l'attaque iranienne contre un hélicoptère américain : les États-Unis ont frappé l'Iran cette nuit. Tensions à deux jours du coup d'envoi du Mondial : des milliers de manifestants bloquent l'accès au stade du match d'ouverture à Mexico. Un chien star des réseaux sociaux en Chine a été kidnappé, vendu et puis mangé dans un restaurant.

À l'issue du procès du drame de Strépy, Paolo et Antonino Falzone ont adressé un dernier message au jury et aux victimes. En pleine tempête judiciaire, Patrick Bruel fait une recommandation à ses fils : l'un d'eux décide de l'ignorer. Patrick Bruel va être présenté à un juge d'instruction : le parquet requiert sa mise en examen... et son incarcération.

Marius Borg Høiby ne pourra finalement pas sortir de prison pour aller voir sa mère Mette-Marit, malade : 'une forte probabilité de nouvelles infractions'. Je serai là à la prochaine Coupe du monde : l'arbitre international refoulé aux États-Unis est rentré en Somalie, il a été accueilli en héros. La ministre wallonne des Sports sait-elle citer trois Diables Rouges ?

Mon fils est fan : les Belges ont fait moins d'enfants en 2025 : une région connaît une baisse plus importante de la natalité





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