News headlines in French

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Une jeune fille recherchée dans le cadre d'une enquête sur un réseau de prostitution et traite d'êtres humains. Un avocat français explique pourquoi Patrick Bruel n'a pas été placé en détention provisoire.

Bernard ne digère pas le changement de places imposé par Brussels Airlines alors qu'il avait payé pour des sièges spécifiques. Épidémie d'Ebola : les États-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains. Un agriculteur pulvérise de grandes quantités à côté de la maison de Jocelyne, en a-t-il le droit ? Un jeune de 20 ans fait polémique avec une intervention musclée de la police.

Ses parents ont très mal vu leur relation. Patrick Bruel a été remis en liberté sous contrôle judiciaire malgré la tempête judiciaire. Un avocat français explique pourquoi Patrick Bruel n'a pas été placé en détention provisoire. Une fillette de 4 ans retrouvée déshydratée et dénutrie à côté du cadavre de sa mère.

Un impressionnant dispositif policier pour la venue de Bardella à Bruxelles. Le phénomène El Niño a commencé au cours du mois dernier. 57 % des mamans changent leur rapport au travail après avoir eu un enfant





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Menace de restrictions de voyage liées à Ebola pendant la Coupe du mondeDes diplomates américains en Europe ont reçu pour instruction d'avertir leurs pays hôtes que des restrictions de voyage strictes liées à Ebola pourraient être imposées pendant la Coupe du monde aux États-Unis. En l'absence de mesures équivalentes, Washington envisagerait des interdictions d'entrée pour les Européens. La Belgique a reçu une telle demande, notamment concernant les voyageurs en provenance d'Afrique. Le ministre belge de la Santé n'a pas encore répondu et suit les recommandations de l'OMS. Aucun cas d'Ebola n'a été signalé aux États-Unis, mais la crainte d'une propagation lors du grand événement sportif motive cette pression diplomatique.

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LIVE VS eist dat ons land inreisverbod instelt voor Congolezen in de strijd tegen ebolaLIVE Op donderdag 11 juni gaat het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten van start. In deze liveblog blijf je op de hoogte van al het nieuws over en rond het voetbaltoernooi. Voor al het sportieve nieuws kan je terecht in de liveblog van onze collega's van Sporza.

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