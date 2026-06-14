News headlines in French

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Bruxelles : environ 3.000 personnes manifestent contre la surmilitarisation 'irresponsable' de la Belgique 'Les prix étaient franchement abusés' : confrontés à des loyers élevés, certains commerçants ont trouvé une solution originale et pratique 'Il va la savourer' : Lewis Hamilton remporte sa toute première course avec Ferrari lors du GP de Catalogne 'Ça nous coûte de nous faire payer' : cette loi qui facilite le quotidien des clients complique la tâche des petits commerçants '44 euros pour... deux glaces ?

Une Américaine dénonce des pratiques abusives à Rome, 'c'est clairement une arnaque pour les touristes' 'Des jeunes munis de matraques et de barres de fer agressent un adolescent chez lui à Jemappes : 6 mineurs interpellés 'Une jeune femme de 21 ans décède après avoir été jetée d'un pont de 40 mètres... sans avoir été attachée 'L'école de Buzet désinfectée de fond en comble après une centaine d'enfants contaminés : l'origine de l'intoxication est toujours mystérieuse 'Avez-vous vu quelque chose ? La police lance un appel à témoins après une violente agression à la batte de baseball à Ostende





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