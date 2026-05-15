News highlights and top stories

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Francois Schweyen a cru pouvoir s’imposer, mais s’est bien incliné au premier tour du Belgian Darts Open . Il a perdu contre Ryan Meikle avec le score de 6-4.

Francois Schweyen a cru, mais n’est finalement pas parvenu à créer un exploit au premier tour du Belgian Darts Open. Notre joueur belge, le meilleur côté francophone, s’est incliné d’entrée. Il n’a pas pu faire la différence, malgré un solide avantage en début de match qui lui a permis de mener 4-1. Mais Ryan Meikle a finalement fait parler son expérience pour s’imposer 6-4 et mettre fin au rêve de Schweyen.

On y a cru pourtant ! Le Belgian Darts Open est à suivre en exclusivité sur RTL play.

« Ça montre quelque chose de très clair » : que faut-il retenir de la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 ? Quelques surprises et une base solide : voici la liste des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026. Bien entendu, j’ai voulu l’éviter » : Paolo Falzone fait des aveux involontaires, l’avocat Jean-Philippe Mayence prétend que toute sa défense tombe à l’eau.

Fusillade à Ans : le parquet indique que neuf hommes de nationalité palestinienne ont été arrêtés le jour des faits, quatre suspects sont toujours détenus. Il y a deux types de victimes en droit suisse » : un jeune Belge qui a sauvé son frère à Crans-Montana pourrait le payer très cher. Leandro Trossard et Laura annoncent une nouvelle difficile : « Construire un avenir plus sain ».

Pas une solution miracle mais… : les conducteurs condamnés pour grands excès de vitesse ont désormais une alternative aux sanctions classiques. Luke Humphries a tenu son rang pour s’offrir le titre au Belgian Darts Open 2026, au terme d’une finale maîtrisée face à Jonny Clayton





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