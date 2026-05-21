News in French

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📆21/05/2026 07:42:00
📰rtlinfo
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A collection of news articles in French, covering a wide range of topics, including education, health, terrorism, and politics.

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Rendez-vous immédiatement dans un abri ou un endroit sûr : un aéroport européen fermé en raison d'une menace de drone Le Parlement wallon adopte 'Job+' : une réforme vivement contestée par l'opposition : 'Des contrats jetables' Y a-t-il un risque de voir Ebola arriver en Europe et en Belgique ?

Le virologue Emmanuel André répond 'Non' En pleine grève du secteur de l'enseignement, une école de Verviers en région liégeoise a été confrontée à une situation interpellante ce mercredi Un vote a lieu aujourd'hui concernant la non-indexation partielle des salaires et la hausse des accises sur les produits pétroliers Des actions « extrêmement virulentes et menaçantes » ont envahi une école qui n'était pas la leur à Verviers, l'affaire pourrait ne pas en rester là Le cerveau présumé derrière l'attentat contre la synagogue de Liège arrêté : 'Je reste prudent' Grâce à l'intelligence artificielle, un photographe redonne vie à la Cité ardente d'autrefois Fusillade à Ans : le parquet indique que neuf hommes de nationalité palestinienne ont été arrêtés le jour des faits, quatre suspects sont toujours détenus Sammy Mahdi 'regrette' la loi-programme et estime qu'une meilleure solution était sur la table : 'Étrange qu'on refuse de la regarder' Le président du CD&V assume qu'il ne cautionne pas la loi-programme que le Parlement fédéral doit voter ce jeudi Plus on reste à la maison, plus c'est difficile : le patron de l'Inami convaincu que les arrêts maladies doivent être plus court

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