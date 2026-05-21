News in French

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Injuste de faire des économies sur l'avenir des jeunes : des élèves de secondaire protestent contre les mesures du gouvernement Plus on reste à la maison, plus c'est difficile : le patron de l'Inami convaincu que les arrêts maladies doivent être plus courts Alerte aérienne !

Rendez-vous immédiatement dans un abri ou un endroit sûr : un aéroport européen fermé en raison d'une menace de drone Le Parlement wallon adopte 'Job+' : une réforme vivement contestée par l'opposition : 'Des contrats jetables' Y a-t-il un risque de voir Ebola arriver en Europe et en Belgique ?

Le virologue Emmanuel André répond 'Non' En pleine grève du secteur de l'enseignement, une école de Verviers en région liégeoise a été confrontée à une situation interpellante ce mercredi Un vote a lieu aujourd'hui concernant la non-indexation partielle des salaires et la hausse des accises sur les produits pétroliers Des actions « extrêmement virulentes et menaçantes » ont envahi une école qui n'était pas la leur à Verviers, l'affaire pourrait ne pas en rester là Le cerveau présumé derrière l'attentat contre la synagogue de Liège arrêté : 'Je reste prudent' Grâce à l'intelligence artificielle, un photographe redonne vie à la Cité ardente d'autrefois Fusillade à Ans : le parquet indique que neuf hommes de nationalité palestinienne ont été arrêtés le jour des faits, quatre suspects sont toujours détenus Sammy Mahdi 'regrette' la loi-programme et estime qu'une meilleure solution était sur la table : 'Étrange qu'on refuse de la regarder' Le président du CD&V assume qu'il ne cautionne pas la loi-programme que le Parlement fédéral doit voter ce jeudi Plus on reste à la maison, plus c'est difficile : le patron de l'Inami convaincu que les arrêts maladies doivent être plus court





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Jordan Bardella to speak at Belgian parliament, a year ahead of French presidential pollsJordan Bardella, president of La République En Marche, is set to speak at the Belgian parliament on June 11, a year before the French presidential elections. He will defend his vision of 'an independent Europe'.

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Cannes Festival rift: Vincent Bolloré's grip on cinema and French culture face backlashProfessional film critics and industry figures have signed a tribune denouncing the growing influence of Vincent Bolloré, a French billionaire who owns Canal+, attacking his political views and media tactics that critics claim are fascistic. Bolloré has been accused of imposing his extreme-right ideology on French culture and media, particularly through his media outlets Canal+ and CNews.

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Nicolas Colsaerts closes a chapter, wins French Open at 35Nicolas Colsaerts, a former Ryder Cup winner, closes a chapter in his life by winning the French Open, a prestigious tournament, at the age of 35. He talks about the pressure, his memorable win in 2012, and his dream of childhood.

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