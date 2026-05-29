News on Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and MSF's response

The news text provides information on the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo, the number of deaths and cases, and the expansion of the outbreak to Uganda. It also details the deployment of MSF personnel and the preparation of equipment and supplies for the mission.
L'épidémie d' Ebola qui frappe la République démocratique du Congo a déjà fait 246 morts parmi plus de 1000 cas suspects, et s'étend désormais à l'Ouganda.
Médecins sans frontières s'apprête à déployer une centaine de soignants et 60 tonnes de matériel sur place. Reportage de Océane Vermeiren et Xavier Gérard. Simulation du nettoyage et du déplacement d'un patient décédé, prise en charge d'une patiente atteinte d'Ebola : dans les prochains jours, une centaine de personnes s'envoleront avec Médecins sans frontières pour la République démocratique du Congo. Médecins, infirmiers ou spécialistes d'assainissement, tous doivent être formés rigoureusement.
Les derniers préparatifs se sont déroulés à Bruxelles cette semaine.
'On a ici du personnel international qui vient de partout et qui va se joindre au personnel congolais qui est déjà là en nombre dans les équipes de Médecins sans frontières', explique Renzo Fricke, directeur des opérations de MSF. 'Ce training va avoir lieu ici pendant quelques semaines à Bruxelles. Et l'objectif est de le décentraliser à Nairobi et à Kinshasa pour permettre un accès à nos collègues congolais au plus vite.
', ajoute Jack Latout, responsable de soins infirmiers chez MSF. Pour protéger les équipes, un équipement adapté est nécessaire : combinaison, masque et cagoule. Aucun détail n'est négligé. Dans le dépôt de Bruxelles, les derniers préparatifs sont en cours.
Ce samedi, près de 60 tonnes de matériel seront acheminées par avion cargo vers l'Ouganda, avant d'être emmenées à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les médicaments, protections, tentes et kits compacts : le matériel est pensé pour assister au maximum les équipes sur place. Si les quantités envoyées sont déjà grandes, les équipes complètent encore les réserves.
'Pour l'instant, ça va très fort. Et le but du jeu, c'est de répondre à la première vague, mais aussi de se préparer aux prochaines demandes. On est en contact permanent avec les fournisseurs pour pouvoir sécuriser des lignes de production, négocier les prix et être sûr qu'on soit prêt pour répondre si jamais l'épidémie s'étend', détaille Damien Dubois, coordinateur du service d'approvisionnement de MSF.
OMS examine vaccins et thérapies pour la souche Bundibugyo d'Ebola en RDCL'Organisation mondiale de la santé mobilise des experts pour sélectionner et tester des vaccins et traitements potentiels contre l'épidémie d'Ebola sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, en coopération avec les autorités locales et les pays voisins.
De precaire veiligheidssituatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo is het grootste obstakel om de ebola-uitbraak in het land te bestrijden.
Ebola-uitbraak in Congo en Oeganda: 2 nieuwe gevallen in KampalaDe Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt een aanhoudende uitbraak van de Bundibugyo-variant van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo (DRC), met verspreiding naar buurland Oeganda.
