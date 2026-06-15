The news text provides information on a spontaneous strike at Brussels Zaventem Airport, flight disruptions, and other topics such as the agreement between the US and Iran, tax increases in Belgium, and the adoption crisis.

Grève spontanée à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem ce lundi matin. Des perturbations touchent les opérations d’enregistrement et d’embarquement assurées par Aviapartner. De longues files sont signalées, mais aucun vol n’a été annulé à ce stade.

Les passagers sont invités à vérifier l’état de leur vol en ligne.

« Action spontanée à l’aéroport de Zaventem. Les comptoirs sont fermés », nous écrit Lily ce lundi matin via Alertez-nous.

« D’énormes files à Bruxelles Zaventem. Apparemment une grève surprise au niveau des check in », ajoute Valentin. Renseignements pris auprès du porte-parole, une grève spontanée d’Aviapartner est en effet en cours à l’aéroport de Zaventem. Certaines opérations d’embarquement et d’enregistrement sont perturbées.

Des retards sont signalés, mais pas d’annulation pour le moment. Seuls les vols opérés via Aviapartner sont concernés, et non ceux d’Alyzia, l’autre prestataire de l’aéroport de Zaventem. Les vols pris en charge par Aviapartner incluent des compagnies comme Tui, KLM, TAP, Iberia et British Airways. Le porte-parole conseille aux passagers de suivre les informations sur leur vol sur les sites de l’aéroport et de la compagnie aérienne.

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Brussels Zaventem Airport Flight Disruptions Spontaneous Strike Agreement Between The US And Iran Tax Increases In Belgium Adoption Crisis

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