News Text: Ans, Liègeois, Fusillade, Car Wash, Interpellations, Trafic de stupéfiants, Origine palestinienne

Une fusillade a éclaté mercredi après-midi à Ans, en région liégeoise, à proximité immédiate d'un car wash situé rue d'Italie, près de la sortie d'autoroute et face à la caserne des pompiers. Trois personnes ont été grièvement blessées par balle et quatre suspects ont été interpellés. Au lendemain des faits, Michael, employé du car wash depuis seulement deux mois, raconte à RTL info la scène particulièrement violente à laquelle il a assisté quelques secondes après les tirs. Rapidement après les faits, une rumeur a circulé évoquant une attaque de fourgon blindé. Une hypothèse finalement démentie par le parquet de Liège. Le fourgon n'était pas visé. Pour Michael, c'est un règlement de comptes lié à un trafic de stupéfiants. Le parquet de Liège a indiqué jeudi matin que les personnes impliquées, aussi bien les suspects interpellés que les victimes blessées, sont d'origine palestinienne. Plusieurs pistes sont actuellement envisagées par les enquêteurs, notamment celle d'un règlement de comptes, d'un trafic ou encore d'une dimension politique. Deux des trois victimes étaient toujours en urgence absolue ce jeudi midi. Une enquête de la police fédérale est en cours afin de déterminer précisément les circonstances de cette fusillade.

Une fusillade a éclaté mercredi après-midi à Ans , en région liégeoise, à proximité immédiate d'un car wash situé rue d'Italie, près de la sortie d'autoroute et face à la caserne des pompiers.

Trois personnes ont été grièvement blessées par balle et quatre suspects ont été interpellés. Au lendemain des faits, Michael, employé du car wash depuis seulement deux mois, raconte à RTL info la scène particulièrement violente à laquelle il a assisté quelques secondes après les tirs. Encore marqué par les événements, il explique n'avoir « jamais vu quelque chose comme ça » dans le quartier depuis son arrivée. Soudan, plusieurs bruits éclatent.

« Au départ, on a entendu des coups. On aurait cru des pétards, mais en fait, c'était réellement des tirs », explique-t-il. En sortant, il découvre immédiatement une scène de panique.

« Je suis tombé nez à nez avec une personne au sol », raconte-t-il. L'homme blessé semblait dans un état critique.

« Les yeux bougeaient, la langue tremblait… Il réagissait comme il pouvait. Puis il a mis sa main dans son cou et là, on a vu énormément de sang. » D'après ce qu'il a pu constater, la victime s'est prise une balle dans le cou qui est ressortie par l'arrière. Avec d'autres personnes présentes sur place, Michael tente alors d'aider les victimes avant l'arrivée des secours.

Face à l'urgence, les employés du car wash ont également sollicité l'aide des pompiers situés juste en face. Le témoin explique également avoir vu d'autres hommes quitter les lieux rapidement avec une seconde victime blessée. Selon son témoignage, plusieurs personnes se trouvaient sur place au moment de la fusillade. Les personnes impliquées semblaient relativement jeunes.

Le fourgon blindé n'était pas visé. Rapidement après les faits, une rumeur a circulé évoquant une attaque de fourgon blindé. Une hypothèse finalement démentie par le parquet de Liège. Le véhicule s'est retrouvé bloqué dans le périmètre de sécurité après les tirs.

Pour Michael, c'est un règlement de comptes lié à un trafic de stupéfiants. Le parquet de Liège a indiqué jeudi matin que les personnes impliquées, aussi bien les suspects interpellés que les victimes blessées, sont d'origine palestinienne. Plusieurs pistes sont actuellement envisagées par les enquêteurs, notamment celle d'un règlement de comptes, d'un trafic ou encore d'une dimension politique. Deux des trois victimes étaient toujours en urgence absolue ce jeudi midi.

Une enquête de la police fédérale est en cours afin de déterminer précisément les circonstances de cette fusillade





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