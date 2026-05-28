News Text - Budget Negotiations, Conclave, Reforms, and More

The news text discusses various topics such as budget negotiations, conclave, reforms, and more. It includes information on the proposal for a budgetary conclave by the president of the MR, the preparation of a significant budget effort by the government, and the latest developments in various fields.

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, propose un conclave budgétaire à l'École militaire pour boucler les négociations. Il souhaite réunir les présidents de parti dans un format fermé afin de conclure un accord sur les milliards d'économies à réaliser d'ici le 21 juillet.

Les discussions budgétaires à venir doivent reprendre la forme d'un conclave comme celui qui a mené à la conclusion de l'accord de gouvernement au début de 2025, a plaidé jeudi le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Pour mettre en place la majorité Arizona, les présidents de parti et les négociateurs, devenus entretemps vices-Premiers ministres, s'étaient réunis à l'Ecole Royale Militaire (ERM) sous la présidence du formateur Bart De Wever.

Ils y avaient passé plusieurs jours et y avaient même dormi avant de conclure un accord. D'ici le 21 juillet, le gouvernement veut conclure un nouvel accord pluriannuel sur le budget. L'effort s'annonce considérable : de 5 à 7 milliards d'euros, selon les sources, voire 10 milliards. Vendredi, le sujet sera abordé au gouvernement.

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a proposé que l'on reparte dans un format comme celui de l'Ecole militaire, avec les présidents de parti. Il a également fait remarquer dans les couloirs de la Chambre que si on doit modifier des éléments, c'est comme si on faisait un addendum à cet accord. Enfermons-nous une semaine, deux semaines, négocions et au moins tout le monde assumera les mesures.

Sinon, vous aurez le cinéma habituel, des présidents de parti qui contestent l'une ou l'autre mesure. La route, c'est pour les voitures... : la compagne de Paolo Falzone se défend après sa publication sur les réseaux sociaux. Le gouvernement fédéral prépare un effort budgétaire de plusieurs milliards d'euros d'ici 2029.

Face aux critiques et à l'impopularité annoncée des mesures à venir, Bart De Wever appelle la majorité à ne plus retarder les réformes. Faut-il revoir la loi anti-racisme ? Bart De Wever est favorable, la liberté d'expression doit être aussi peu restreinte que possible. La Chambre aborde la dernière ligne droite de la réforme des pensions : si nous ne faisons rien...

Les Wallons et les Flamands vont-ils devoir payer pour Bruxelles ? Pour Boris Dilliès, la capitale reste un élément central pour le Royaume. Au procès de Paolo Falzone, sa compagne a livré un témoignage sur l'état de l'accusé, leur enfant et leur volonté de « rester ensemble ». Sommeil violemment agité et perte d'odorat ?

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