News Text - Mexico Launches 2026 World Cup, Ceremony of Opening

The news text provides information about the upcoming 2026 World Cup in Mexico, including the match between Mexico and South Africa, the ceremony of opening, and the performers expected to attend.

Le Mexique va lancer la Coupe du monde 2026 de football ce jeudi soir face à l’Afrique du Sud. La rencontre sera évidemment précédée par une cérémonie d'ouverture où plusieurs stars sont attendues.

On y est presque ! Ce soir à 21h, la Coupe du monde 2026 sera officiellement lancée avec le match entre le Mexique et l’Afrique du Sud, qui se déroulera au mythique stade Azteca. Clin d'œil de l'histoire : ce match était également la rencontre d'ouverture de la Coupe du monde 2010, disputée en Afrique du Sud. Les deux équipes s'étaient quittées dos à dos, sur le score de 1-1.

Avant la rencontre, il y aura une première cérémonie d'ouverture (il y en aura également une avant le premier match des autres pays organisateurs, le Canada et les États-Unis). Un spectacle d'une quinzaine de minutes, qui débutera 90 minutes avant le coup d'envoi, avec notamment une prestation très attendue de la star colombienne Shakira, qui interprétera avec l'artiste nigérian Burna Boy l'hymne de la Coupe du monde intitulé 'Dai Dai'.

La star colombienne du reggaeton J Balvin, l'Hispano-Mexicaine Belinda ou encore le Mexicain Alejandro Fernandez sont également notamment annoncés. Au Canada, lors de l'entrée en lice de l'équipe locale, Michael Bublé et Alanis Morissette seront présents, tandis que Katy Perry et Future assureront le show pour l'entrée en lice des Etats-Unis. Notez que les cérémonies ont été préparées par un producteur de renom, Marco Balich, qui était déjà à la tête de la cérémonie d'ouverture des JO d'Hiver de Milan-Cortina.

De quoi se régaler. Une victime de viol a plus de risque de se faire agresser à nouveau : comment expliquer ce phénomène ?

'Une sacrée mésaventure et je ne vous dis pas les frais' : Vilmo est coincé en Espagne parce que son fils a la varicelle, même s'il n'est 'plus contagieux' Son idole est... un Belge : qui est vraiment Rudi Garcia, ce Français qui veut emmener les Diables Rouges sur le toit du monde ? Trump affirme que les Etats-Unis 'aller attaquer' l'Iran : le chef de l'ONU alerte contre le retour d'une 'guerre totale' Epidémie d'Ebola : les Etats-Unis demandent à la Belgique d'interdire l'accès à son territoire à certains ressortissants africains 'Ce sont des produits chimiques' : un agriculteur pulvérise de grandes quantités à côté de la maison de Jocelyne, en a-t-il le droit ?

Jusqu'où la Belgique ira-t-elle à la Coupe du monde ? Le sélectionneur des Diables Rouges se mouille et nous livre son pronosti





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

2026 World Cup Mexico South Africa Ceremony Of Opening Performers History Violence Against Women Varicella Belgian Rudi Garcia Iran Ebola Belgium World Cup Sports Mexico South Africa Ceremony Of Opening Performers History Violence Against Women Varicella Belgian Rudi Garcia Iran Ebola Belgium World Cup Sports

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tour de Wallonie 2026 : Arnaud De Lie, entre performance cycliste et émotions familialesArnaud De Lie a vécu un Tour de Wallonie 2026 riche en émotions, alliant excellente performance sportive et passages proches de sa maison familiale. Le coureur belge a exprimé sa joie de pouvoir saluer ses proches lors de l'épreuve avant de se tourner vers le Tour de France avec de grandes ambitions. L'article aborde également d'autres sujets comme le procès Falzone, les projets de Donald Trump et des anecdotes du monde sportif.

Read more »

Du Critérium du Dauphiné au Mondial 2026 : quand l’argent redessine les noms mythiques du sportLe changement de nom du Critérium du Dauphiné pour cette édition 2026 est le parfait exemple du poids économique dans le...

Read more »

Dallas, hôte du Mondial 2026 : fierté et inquiétudesDallas se prépare à accueillir la Coupe du Monde 2026, mais les inégalités et les tensions liées à l'immigration assombrissent le tableau. Le stade d'Arlington accueillera neuf matchs, mais le prix des billets exclut une partie de la population locale. Les actions de l'ICE suscitent des craintes parmi la communauté hispanique.

Read more »

Premier entraînement complet des Diables Rouges à Seattle avant la Coupe du monde 2026Vingt-cinq Diables Rouges ont participé à la première séance collective sur le sol américain. Zeno Debast a travaillé à l'écart en raison d'une blessure à la cuisse, tandis que Jérémy Doku a regagné les vestiaires plus tôt. L'équipe poursuit son adaptation au décalage horaire avant le match contre l'Égypte.

Read more »