News text on European places and violence in football

The news text discusses the decisive duel for European places between Olympique de Marseille and Stade Rennais, the qualification of other clubs, and the violence in football matches.

Dans un duel crucial pour les places européennes, l'Olympique de Marseille a battu le Stade rennais (3-1) pour s'assurer la cinquième place, qualificative pour la Ligue Europa (C3), tandis que le club breton est qualifié pour les barrages de la Ligue Conference (C4).

Hormis le Paris Saint-Germain, surpris au Paris FC (2-1), et le RC Lens, vainqueur à Lyon (4-0), déjà assurés respectivement de la première et de la deuxième place, le suspense était total pour l'attribution des places européennes. À la lutte pour la qualification en Ligue des champions, Lille et Lyon ont chacun été battus. Le club nordiste s'est incliné à domicile contre Auxerre (2-0) mais l'OL, écrasé par Lens, n'en a pas profité.

Troisième, le LOSC est assuré de disputer la phase de ligue de C1 la saison prochaine alors que l'OL devra passer deux tours de qualification pour y participer. Derrière, le Stade rennais n'a pas non plus profité des faux pas de ses concurrents pour se qualifier en Ligue des champions. Les Bretons ont perdu un match décisif au Vélodrome face à l'OM.

Les Marseillais ont sauvé un strapontin européen grâce à leur cinquième place et disputeront la Ligue Europa la saison prochaine. Les Bretons, sixièmes, joueront les barrages de la Ligue Conference. Les Rouge et Noir peuvent cependant espérer disputer la Ligue Europa en cas de victoire de Lens face à Nice, vendredi prochain, en finale de Coupe de France.

Cela ferait aussi les affaires de Monaco, battu à Strasbourg (5-4), qui bénéficierait alors d'un ticket pour les barrages de la C4 avec sa septième place. Dans la lutte pour le maintien, l'OGC Nice n'a pas réussi à s'extirper de la 16e place, synonyme de barrage en match aller-retour contre Saint-Étienne. Les Aiglons, qui n'ont plus évolué en Ligue 2 depuis 2002, ont été tenus en échec par Metz (0-0), déjà relégué avant cette dernière journée comme le FC Nantes.

Quelques minutes après la fin des matches, la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé la modification des dates du barrage entre Nice et Saint-Étienne en raison de la présence du club azuréen en finale de la Coupe de France. Le match aller aura lieu le 26 mai à Saint-Étienne et le retour le 29 mai à Nice.

Le match entre Nantes et Toulouse a par ailleurs été interrompu définitivement après une vingtaine de minutes en raison d'un envahissement du terrain et de jets de fumigènes par des supporters nantais. Les scènes de violence survenues il y a quelques minutes lors du match FC Nantes – Toulouse FC sont inacceptables et n'ont absolument rien à faire dans le sport ni dans notre République. Je condamne avec la plus grande fermeté ces agissements.

Chacun devra prendre ses responsabilités pour permettre l'identification des auteurs de ces violences qui devront être sanctionnés avec la plus grande sévérité





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