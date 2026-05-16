News Text: Rudi Garcia Announces 26-Man World Cup Squad, Mika Godts' Absence, and More

The news text discusses the list of 26 Diable Rouges selected for the 2026 World Cup, the absence of Mika Godts, and various other topics.

Vendredi, Rudi Garcia a annoncé la liste des 26 Diables Rouges qui iront à la Coupe du monde 2026. Grand absent de la sélection, Mika Godts .

Le joueur de l'Ajax Amsterdam est sorti du silence. Mika Godts a réagi vendredi soir sur les réseaux sociaux à propos de son absence de la liste des 26 Diables Rouges sélectionnés pour la Coupe du monde. Le joueur de l'Ajax 'respecte entièrement' les choix du sélectionneur Rudi Garcia.

'L'entraîneur a fait ses choix et je les respecte entièrement', a écrit Godts sur Instagram. 'Le football est une compétition et parfois vous la vivez depuis les tribunes ou à la maison, mais toujours avec la même intensité. Je supporterai les Diables Rouges de tout mon coeur, comme je l'aurais fait dans les vestiaires ou sur le banc. Que je sois là ou non, les choix du coach sont faits dans l'intérêt de l'équipe et je les respecterai toujours.

L'équipe passe avant tout. Je vais continuer à travailler dur chaque jour pour être prêt quand l'équipe aura besoin de moi.

' Godts, 20 ans, a brillé cette saison avec l'Ajax avec 17 buts et 12 assists en 31 matches de championnat. L'ailier figure d'ailleurs parmi les cinq nommés pour le trophée de Joueur de l'année en Eredivisie. L'ancien joueur de Genk avait fêté ses deux premières caps en équipe nationale lors des matches amicaux contre les États-Unis et le Mexique en mars dernier. Le cerveau derrière l'attentat contre la synagogue de Liège a-t-il été arrêté ?

Mohammad Al-Saadi est détenu à New York Cette alternative aux urgences est (trop) peu connue des Belges : les experts plaident pour une réforme 'necessaire'.

'Publication mensongère ? Oui' : Valérie dénonce une promesse de 'premier cours offert' non respectée sur une célèbre plateforme de cours particuliers. Un homme qui a pillé mon adolescence : ce que l'on sait de la plainte de Flavie Flament contre Patrick Bruel Un homme violemment attaqué, volé et même filmé par ses agresseurs en plein jour à Bruxelles : la victime laissée inerte sur le sol.

Les banques trient leurs clients comme des déchets : François invité à partir de sa banque car il n'a pas '50.000 euros' sur son compte. Un homme qui a pillé mon adolescence : ce que l'on sait de la plainte de Flavie Flament contre Patrick Bruel Rudi Garcia s'est exprimé sur l'importance d'un Jérémy Doku, qui performe très bien cette saison avec Manchester City.

Un changement de statut, une passation de pouvoir avec les anciens leaders pourrait-elle se faire lors de la Coupe du monde 2026 ? Un joueur avec un profil que personne d'autre n'a : Rudi Garcia loue les qualités de Matías Fernández-Pardo, nouveau Diable Rouge. Quelques surprises et une base solide : voici la liste des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026. D'énormes surprises en vue ?

Voici à quoi pourrait ressembler la sélection des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026





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