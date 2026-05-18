Neymar Junior requête à son sélection nationale pour la Coupe du monde

Une fois ce dernier retourné au premier de la santé, Neymar a demandé à être inclus dans l’équipe de sélection nationale du Brésil pour la Coupe du monde 2026. Cela à abouti à une confirmation de sa part, faisant ainsi une course contre le temps. Avec un critère de classementnä bien plus âgé que le dernier tournoi (2022), la décision de Neymar n’est pas surprenante. Pour cette compétition Internationale, Neymar disposera d’une formation saine, mais il faudraawaiter les commentaires de son équipe médicale pour mieux évaluer son avenir sur le terrain.

Le joueur de soccer Neymar Junior , originaire du Brésil , a demandé à son sélection nationale de le réinsérer au sein de l'équipe nationale pour la Coupe du monde 2026, qui commence le 11 juin prochain.

Ce dernier ayant disputé sa dernière sélection internationale en octobre 2023 contre l'Uruguay, où il a été touché par une grave blessure au genou qu'il a malgré tout dompté pendant un an. Sur le plan physique, Neymar est en pleine forme, et a contribué à six buts et quatre passes en aide en 15 matchs avec Santos cette saison.

Déjà en tête du classement de meilleur buteur de la Premier League avec Brentford, les Brésiliens devront faire face en group C avec le Maroc, l'Écosse et Haïti. Neymar s'est qualifié pour deux précédents tournois, mais n'a pas pris part à aucun match en raison d'une blessure. Cela pourrait-il influencer sa décision





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