Neymar pourrait faire ses débuts à la Coupe du monde 2026 face à l'Écosse, annonce Ancelotti

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a déclaré que Neymar, actuellement blessé, pourrait jouer quelques minutes contre l'Écosse. Cette nouvelle surprend car le joueur était initialement prévu pour la phase à élimination directe. Retour sur les précédentes participations de Neymar à la Coupe du monde, marquées par des blessures et des éliminations précoces.

L'annonce de la sélection de Neymar pour s'envoler vers la Coupe du monde 2026 avec le Brésil avait ravi de nombreux fans. Pour l'instant blessé, l'ancien joueur du Barça et du PSG n'a pas pu prendre part à la fête, mais cela pourrait changer rapidement.

Blessé avant la Coupe du monde, Neymar n'a pas encore pu jouer une minute avec la Seleção lors de la Coupe du monde 2026. Sans son aide, les Brésiliens ont fait match nul face au Maroc et viennent de gagner tranquillement 3-0 face à Haïti. En conférence de presse, Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil a fait une annonce qui devrait ravir les fans de Neymar. L'actuel joueur de Santos pourrait faire quelques minutes face à l'Écosse.

Une véritable surprise puisque le joueur était annoncé de base prêt pour la phase à élimination directe. Neymar participe actuellement à sa quatrième Coupe du monde. La première s'était soldée par un échec cuisant au pays face à l'Allemagne avec le mythique 7-1 lors de cette demi-finale. L'ancienne star du PSG n'était pas sur la pelouse à cause d'une blessure.

En 2018, on le sait tous, c'est la Belgique qui a sorti la Seleção en quart de finale grâce à un match légendaire de tous les Diables Rouges. Neymar était sur le terrain, même s'il revenait d'une longue blessure.

Enfin, en 2022, le joueur technique a vu ses espoirs se faire enterrer par la Croatie malgré un but magnifique de sa part





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