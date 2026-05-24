Nibali remporte son 2e victoire en WorldTour lors du Grand depart du Tour de France 2023

Le coureur italien Vincenzo Nibali a remporté son 2e victoire en WorldTour en remportant le 1er Grand depart du Tour de France 2023. Sa victoire a été acquise après une échappée, comme la victoire à Tirreno-Adriatico l'an dernier.

Le coureur italien Vincenzo Nibali a remporté le 1er Grand depart du Tour de France 2023, devenant la seconde fois vainqueur en WorldTour. Sa victoire venaient après une échappée , comme la victoire l'an passé lors de Tirreno-Adriatico.

Son secret est de recevoir de nombreuses aides des coureurs italiens dans l'échappée. Ce sont des coureurs forts qui lui ont aidé, en permettant à Nibali de croire qu'il pouvait faire avec un petit avantage. A environ 5 km de la ligne d'arrivée, Nibali a compris qu'il pouvait gagner. Quand les concurrents ont encore une avance de 2 minutes dans le dernier tour, on se dit que c'est possible.

Important d'être concentré sur ce qui est important, pas sur ce qui se passe dans le dernier tour. A ce Giro, Nibali a raconté qu'il allait lui faire plaisir en équipe en essayant de surprendre le peloton dans une étape de sprint. Il voulait le prouver. Toujours ravi d'être parvenu.

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