Nicolas Colsaerts closes a chapter, wins French Open at 35

Nicolas Colsaerts, a former Ryder Cup winner, closes a chapter in his life by winning the French Open, a prestigious tournament, at the age of 35. He talks about the pressure, his memorable win in 2012, and his dream of childhood.

Plus de 500 tournois disputés. 25 ans sur le circuit. Une belle et longue carrière pour l'ancien vainqueur de la Ryder Cup . Nicolas Colsaerts , le Belge qui a refermé un chapitre important de sa vie avec une victoire spectaculaire.

C'était un rêve de gosse. Il y a 12 européens tous les 2 ans qui sont sélectionnés. J'ai eu la chance de faire une édition incroyable en 2012 qui a marqué les esprits. La chance d'avoir joué contre l'avoir battu en double, seul.

C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Encore maintenant, c'est le premier truc auquel les gens pensent. On se rend compte qu'on a marqué les esprits et qu'on a fait quelque chose de spécial. Quand je regarde le trophée, il y a tous les plus grands noms de l'histoire du golf qui sont dessus.

L'Open de France parce que le France, c'est presque ma deuxième nation J'ai toujours été considéré comme un des leurs. Et c'est le plus vieux open continental. Et puis, le top 5, c'est compliqué... Je n'aime pas le chiffre 5. On va rester sur 4. C'est bie





RTBFsport / 🏆 16. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

French Open Seo Ryder Cup Nicolas Colsaerts Win Tournament

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

News headlines in FrenchA collection of news articles in French, covering various topics such as politics, education, health, environment, and entertainment.

Read more »

Jordan Bardella to speak at Belgian parliament, a year ahead of French presidential pollsJordan Bardella, president of La République En Marche, is set to speak at the Belgian parliament on June 11, a year before the French presidential elections. He will defend his vision of 'an independent Europe'.

Read more »

Cannes Festival rift: Vincent Bolloré's grip on cinema and French culture face backlashProfessional film critics and industry figures have signed a tribune denouncing the growing influence of Vincent Bolloré, a French billionaire who owns Canal+, attacking his political views and media tactics that critics claim are fascistic. Bolloré has been accused of imposing his extreme-right ideology on French culture and media, particularly through his media outlets Canal+ and CNews.

Read more »

Vincent Vanasch reviendra le 15h30 : Le huitième champion de Belgique opère désormais chez les Red Lions (in French)Visitez notre site web pour obtenir plus d'informations sur le huitième champion de Belgique et l'un des plus beaux palmarès du hockey belge, Vincent Vanasch, qui reviendra en match contre la Gantoise le 15h30. Ce sont les newsletters de nos thématiques qui contiennent ces informations utiles, sportives et cinématiques. Ouvrez-les tous ensemble pour être informés des contenus de notre site web.

Read more »