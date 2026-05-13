Nicolas Sarkozy Condemned to Seven Years in Prison, Asked to Recoil Political Legacy, as Paris Court Approaches End of Trial

After a trial that saw Nicolas Sarkozy facing allegations of corrupting an election and using Libyan funds to finance his campaign, Paris's court of appeals has found him guilty and sentenced him to seven years in prison.

Avec ce procès qui approche de son terme devant la cour d'appel de Paris, outre sa liberté, Nicolas Sarkozy joue la postérité de sa carrière politique.

En cas de condamnation le 30 novembre, il ne restera à l'ex-dirigeant français, qui martèle que 'pas un centime' d'argent libyen n'a atterri dans sa campagne présidentielle de 2007, que le recours d'un pourvoi en cassation. Au terme de trois jours d'un réquisitoire que le septuagénaire a essuyé sans un regard pour le trio d'avocats généraux, le ministère public a, comme au précédent procès, demandé à l'encontre de l'ex-chef de l'Etat (2007-2012) sept années de prison, assorties de 300.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité.

Le présentant comme 'le principal, l'unique bénéficiaire', 'l'instigateur' d'une association de malfaiteurs 'pour lui permettre d'être élu' à l'Elysée, l'avocat général Rodolphe Juy-Birmann n'a toutefois requis ni mandat de dépôt ni exécution provisoire





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