Nicolas Sarkozy's appeal trial in the Libyan campaign financing case has concluded, with the prosecution requesting a seven-year prison sentence. The judges have based their decision on testimonies and evidence, but no formal evidence has been presented. The defense has argued that the case is based on allegations rather than proof, citing Fedor Dostoevsky's work. The outcome of the case remains uncertain, as the defense has requested a lenient sentence.

Nicolas Sarkozy saura le 30 novembre s’il retourne derrière les barreaux. Son procès en appel dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, s'est achevé ce mercredi après 11 semaines de débat.

L'accusation a réclamé une peine de 7 ans de prison ferme.

"Ces derniers mots, c'est émouvant... Je vais attendre comme un homme, pas comme un ancien président de la République, qui ne va se demander qu'une chose en se réveillant, tous les soirs en se couchant : est-ce que je vais y retourner ?

", a déclaré Nicolas Sarkozy, au terme de son procès en appel. Le visage a vieilli, les cheveux sont gris, sa jambe droite tremble : la voix n'a plus l'impérieuse assurance d'autrefois. Au terme de son procès, Sarkozy l'a joué profil bas, l'attitude qui convient à un accusé qui risque gros et qui garde un mauvais souvenir de ses trois semaines de prison.

Il tente néanmoins une formule solennelle : "Cette affaire a commencé dans le mensonge, elle doit finir dans la vérité". Cette phrase résume la teneur des plaidoiries des quatre avocats qui se sont succédé à la barre. En alternant arguments juridiques et retour sur les témoignages, ils ont essayé de démonter l'accusation. Pour eux, c'est un procès qui repose sur des allégations et non sur des preuves.

Citant Fedor Dostoïevski, l'auteur de "Crime et Châtiment", le principal défenseur, Maître Ingrain, a lancé : "Je ne vois dans ce dossier ni crime perpétré ni, par conséquent, châtiment mérité", "Cent lapins ne font pas un cheval, cent présomptions ne font pas une preuve". Bref, le doute doit profiter à l'accusé. Dans le camp Sarkozy, on dénonce un acharnement de la justice qui voudrait régler ses comptes avec l'ancien président.

C'est la thèse défendue par l'entourage de Nicolas Sarkozy depuis 2013 et le début des révélations, après son départ de l'Élysée. Les juges auraient voulu faire payer à l'ancien président sa politique, et notamment la réforme de la magistrature menée par sa première garde des Sceaux, Rachida Dati. Les relations étaient tendues entre les prétoires et l'Élysée, mais pas au point de lancer un faux procès !

Le Parquet national financier est une institution sérieuse, et les juges se sont basés sur un ensemble d'indices suffisamment graves pour justifier les poursuites, comme les témoignages d'anciens responsables libyens, des mouvements financiers suspects ou l'intervention d'intermédiaires douteux comme Ziad Takieddine. Cependant, il est vrai qu'il n'existe pas de preuves formelles : personne n'a vu Kadhafi remettre en main propre une valise de dollars à Sarkozy.

Sans être Madame Soleil peut-on déjà dire si Nicolas Sarkozy va retourner en prison ? C'est un peu un coup de poker : ses avocats ont plaidé la relaxe, pas des circonstances atténuantes. Dans ce cas, c'est un peu tout ou rien. Lors de ce second procès, l'ex-président s'est montré modeste, du genre : j'ai compris la leçon, merci.

Ça peut jouer, mais il faut voir quelles vont être les peines prononcées contre les coaccusés, dont Brice Hortefeux et Claude Guéant. On imagine mal que la justice sanctionne les sbires et blanchisse le chef. Pour répondre clairement à votre question, compte tenu de son âge, 71 ans, l'incarcération me paraît peu probable, mais le bracelet électronique, c'est possible.

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