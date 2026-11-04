Nicolas Ullens condamné à 12 ans de prison pour l'assassinat de Myriam Lechien

La justice belge a prononcé une peine de 12 ans de réclusion contre Nicolas Ullens, reconnu coupable du meurtre de sa belle-mère. Les enfants de la victime et le ministère public réagissent à ce verdict.

Le verdict dans l'affaire tragique entourant la disparition de la baronne Myriam Lechien a été rendu par la cour d'assises. Nicolas Ullens, le beau-fils de la victime, a été condamné à douze ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de celle-ci survenu en mars 2023.

Une peine inférieure aux réquisitions

La décision judiciaire s'écarte significativement des demandes formulées par le ministère public lors des débats. Le parquet avait requis une peine maximale de vingt-cinq ans de réclusion, considérant la gravité des actes reprochés à l'accusé. La cour n'a finalement retenu qu'une durée de détention de douze ans, laissant ainsi l'avocat général exiger l'incarcération immédiate du condamné.

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Cette différence de sanction entre les réquisitions et le jugement final marque un point important dans le déroulement de cette procédure pénale. Elle reflète l'appréciation souveraine des jurés et magistrats face aux éléments de preuve et au contexte de l'affaire.

Réactions des avocats et de la famille

Me Gilles Vanderbeck, représentant légal des enfants de Myriam Lechien, a exprimé une position nuancée concernant cette sentence. L'avocat a jugé raisonnables les vingt-cinq ans demandés par le ministère public, soulignant que cette peine aurait mieux correspondu à l'ampleur du drame vécu par la famille.

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Il a en revanche qualifié d'audacieuse la stratégie défensive qui plaidait pour cinq ans de prison avec sursis probatoire. Cette demande de la défense apparaissait comme déconnectée de la réalité criminelle établie par les faits. Me Vanderbeck a rappelé que aucune peine ne peut effacer la tristesse liée à la disparition de leur mère pour les enfants orphelins.

Les propos tenus par le conseil de la partie civile mettent en lumière la douleur persistante de la famille. Ils illustrent également le fossé existant entre les attentes des proches de la victime et la sanction réellement appliquée par la justice.

Conséquences immédiates et suite de la procédure

L'exécution du jugement va désormais suivre son cours administratif et carcéral habituel. Le ministère public a demandé que Nicolas Ullens soit incarcéré sans délai, conformément à la nature de la peine prononcée.

La mise à exécution de cette décision implique les services pénitentiaires pour assurer l'écrou du condamné. Cette étape est cruciale pour garantir que la sanction pénale soit effectivement subie dans les délais impartis par la loi.

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Les prochaines étapes concernent les voies de recours possibles ou l'exécution pure et simple de la peine. La situation juridique se stabilise après ce verdict majeur qui clôt la phase de jugement au fond pour cette affaire sensible.