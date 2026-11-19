Nicolas Ullens de Schooten, condamné à 12 ans pour le meurtre de Myriam Lechien, ne fera pas appel. Il attend son billet d'écrou pour intégrer la prison de Nivelles.

La procédure judiciaire concernant le meurtre de Myriam Lechien touche à sa fin officielle avec la décision de Nicolas Ullens de Schooten. L'accusé a confirmé à l'agence Belga qu'il abandonnait toute possibilité de pourvoi en cassation contre son condamnation. Ce choix met fin à l'incertitude juridique qui planait depuis le verdict prononcé par la cour d'assises du Brabant wallon.

Abandon du recours en cassation

Nicolas Ullens de Schooten a indiqué avoir discuté de cette stratégie avec ses avocats, Me Jean-Philippe et Me Quentin Mayence. Il a choisi de ne pas engager une nouvelle procédure judiciaire qui aurait pu conduire à un renvoi devant une cour d'assises différente. Cette décision intervient alors que le délai de quinze jours pour introduire un tel recours arrivait à expiration.

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L'homme a expliqué vouloir protéger sa famille d'une nouvelle épreuve judiciaire longue et douloureuse. Il a déclaré son intention de purger sa peine dans le respect de la loi, puis de se consacrer à retrouver un travail et à reconstruire sa vie. Il a précisé ne pas chercher à commencer une nouvelle existence, mais à reprendre le cours normal de son existence professionnelle et personnelle.

Intégration de l'établissement pénitentiaire

Actuellement toujours libre, Nicolas Ullens de Schooten attend désormais la réception de son billet d'écrou. Dès qu'il en prendra possession, il aura l'obligation légale de se présenter dans les cinq jours ouvrables suivants à l'établissement pénitentiaire de Nivelles. Il a assuré qu'il se rendrait à la prison dans les délais impartis, sans aucune tentative de fuite.

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Cette mesure de détention n'a pas été immédiate après l'audience, ce que l'accusé attribue à son comportement collaboratif. Il rappelle s'être présenté spontanément aux forces de l'ordre, avoir remis son arme et avoir strictement respecté les mesures de contrôle judiciaire. Il a notamment porté un bracelet électronique pendant la période d'instruction, respectant scrupuleusement les conditions imposées par la justice.

Défense contre les accusations de justice de classe

Après le verdict, les parties civiles ont dénoncé une inégalité face à la justice, qualifiant la sanction de particulièrement clémente. Nicolas Ullens de Schooten rejette fermement ces accusations d'une justice de classe influencée par son milieu social. Il soutient que la décision a été rendue par une cour composée de douze jurés tirés au sort, garantissant ainsi l'impartialité du jugement.

Il considère la cour d'assises comme l'une des dernières manifestations concrètes de la démocratie directe en Belgique. Il a estimé que les jurés ont accompli un travail de grande qualité et s'en remet pleinement à leur décision finale. Il a souligné que cette affaire ne se résumait pas à des situations binaires, rendant la tâche des jurés complexe et nuancée.

Horizon de libération conditionnelle

À plus long terme, Nicolas Ullens de Schooten envisage de saisir le tribunal de l'application des peines. La législation belge permet théoriquement une demande de libération conditionnelle après l'exécution d'un tiers de la peine prononcée. Cependant, cette mesure n'est jamais automatique et reste soumise à une évaluation stricte des conditions de réinsertion.

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Compte tenu du temps déjà passé en détention provisoire et sous bracelet électronique, l'accusé estime pouvoir atteindre ce seuil d'un an à un an et demi. Il a admis que cette libération anticipée n'était pas garantie, mais il espère pouvoir bénéficier de cette procédure pour réduire sa durée de détention réelle. Cette perspective marque la fin d'un chapitre judiciaire qui a marqué l'actualité wallonne.