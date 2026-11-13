Nieuw onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag ex-coach Hanne Maudens

De onderzoeksrechter in Hasselt opent een nieuw dossier na nieuwe getuigenissen tegen de ex-trainer van Hanne Maudens. Meer details over de procedure.

De onderzoeksrechter in Hasselt heeft officieel een nieuw strafrechtelijk onderzoek geopend naar mogelijke seksueel grensoverschrijdend gedrag van de voormalige coach van de Belgische atlete Hanne Maudens. Deze ontwikkeling volgt op de indiening van een uitgebreide klacht met burgerlijke partijstelling die vorige maand werd ingediend.

Verdieping van het dossier met nieuwe getuigen

Het Parket van Limburg bevestigt de start van dit nieuwe traject, hoewel zij verder geen commentaar geven op de specifieke inhoud van de zaak. De kern van de nieuwe klacht, ingediend via de advocaat van Maudens, Christine Mussche, berust niet op een herhaling van de eerdere beschuldigingen. Het cruciale nieuwe element zijn de verklaringen van drie extra getuigen die de zaak van Hanne Maudens ondersteunen.

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Hanne Maudens, een atlete uit Wetteren, gaf aan dat haar eerdere aanklacht in 2022 bij het federatieparket van Atletiek Vlaanderen en het daaropvolgende politiedossier onvoldoende bewijs hadden opgeleverd. De oorspronkelijke klacht werd destijds geseponeerd weens gebrek aan bewijslast. De atlete benadrukt dat de situatie nu fundamenteel verschilt door de toevoeging van deze drie nieuwe verhalen.

Getuigenissen van collega topsporters en patiënten

Volgens Hanne Maudens betreft het bij de drie nieuwe getuigen twee voormalige collega topsporters en een vrouw die werd behandeld in de fysiotherapiepraktijk van de betreurde trainer. Deze getuigenissen beschuldigen dezelfde man van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Maudens stelt dat deze gelijkaardige verhalen haar eerdere beschuldiging bevestigen.

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De atlete vertelde aan VRT NWS dat ze vorig jaar nog volledig alleen stond in haar verhaal, wat leidde tot een situatie die zij beschreef als een woord tegen woord conflict. Met de toevoeging van de verklaringen van de drie andere vrouwen ziet ze het dossier nu als iets compleet anders. De gelijksoortige aard van de getuigenissen versterkt haar positie in het huidige onderzoek.

Reacties van de verdachte en doelstellingen

De betrokken atletiekcoach, een prominente figuur in de topsport, heeft nog niet gereageerd op de nieuwste ontwikkelingen. Na de eerste klacht vorige jaar noemde de man de beschuldigingen te gek voor woorden en hij houdt aan deze standpunt vast. Hij geeft aan nog niet op de hoogte te zijn van de specifics van de nieuwe getuigenissen en de start van het nieuwe onderzoek.

Hanne Maudens wacht de uitslag van het nieuwe onderzoek af en focust zich intussen volledig op haar sportprestaties. Voor haar is het creëren van een veilige sportomgeving binnen de topsport en daarbuiten een prioriteit. Zij wil een omgeving waar mensen menselijk worden behandeld en waarin ze hun gewenste resultaten kunnen bereiken zonder ongewenste gedragingen.

Impact op de Belgische atletiekwereld

Dit nieuwe onderzoek zet een punt achter de stilte rond de zaak na het eerdere sepement. De atleet uit Wetteren hoopt met deze stap bij te dragen aan een cultuurverandering binnen de Belgische atletiek. De zaak trekt grote aandacht in de sportwereld, gezien de reputatie van de voormalige coach en de impact op de mentale veiligheid van atletes.