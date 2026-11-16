Nieuw proces Lindsay Clancy in Massachusetts: 29 maart 2027

De Amerikaanse moeder Lindsay Clancy krijgt een nieuw proces in maart 2027 voor de dood van haar drie kinderen. De eerste jury raakte niet eens.

De Amerikaanse moeder Lindsay Clancy zal opnieuw voor de rechter moeten verschijnen in de staat Massachusetts. De zaak betreft de dood van haar drie kinderen: Cora, Dawson en Callan. De rechter heeft de startdatum voor dit nieuwe proces officieel vastgelegd op 29 maart 2027. Deze beslissing volgt op een eerdere rechtszitting die resulteerde in een vastgelopen jury.

Details van de misdaden en verdediging

Lindsay Clancy gaf in de eerste fase toe dat ze haar drie kinderen had verstikt in hun thuis in januari 2023. De slachtoffers waren Cora, vijf jaar oud, Dawson, drie jaar oud, en Callan, die slechts acht maanden oud was. De verdediging voerde aan dat Lindsay Clancy na de bevallingen kampte met ernstige psychische problemen. Ze zou hiervoor al eerder behandeling hebben gezocht en medicijnen hebben voorgeschreven gekregen.

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Tijdens de eerdere rechtszitting kwam de verdediging naar voren met de stelling dat een externe kracht Lindsay Clancy had overgenomen. Ze verklaarde dat ze een onweerstaanbare drang voelde om aan die opdracht gehoor te geven. Dit argument was centraal in de verdediging van Lindsay Clancy. De twaalf juryleden moesten uitspraak doen over haar schuld op basis van deze beweringen.

Mislukking eerste jury en rechtsprocedure

Het eerste proces van Lindsay Clancy resulteerde echter in een deadlocked jury. Volgens verslagen van Amerikaanse media lag slechts één jurylid dwars. Deze ene stem was voldoende om geen eensluidende uitspraak mogelijk te maken. Een jurybeslissing in zulke ernstige zaken vereist doorgaans unaniem of bijna unaniem akkoord.

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De rechter in Plymouth verklaarde het eerdere proces begin september officieel ongeldig. De advocaat van Lindsay Clancy probeerde deze beslissing aan te vechten via een spoedprocedure bij een hoger gerechtshof. Deze poging was echter zonder succes. Het gerechtshof staakte de interventie, waardoor de zaak opnieuw moet worden voorgelegd aan een nieuwe jury.

Chronologie van de feiten en slachtoffers

De dramatische feiten ontvouwden zich op de ochtend van 24 januari 2023. Lindsay Clancy voelde zich volgens haar echtgenoot Patrick goed die ochtend. Ze maakte zich wel zorgen over haar dochter Cora vanwege buikpijn. Ze bracht het kind naar de kinderarts. Die middag vroeg ze Patrick om afhaaleten en medicijnen te halen.

Camerabeelden tonen aan dat Patrick eerst langs de apotheek reed. Rond 18 uur stopte hij bij een restaurant. Hij was iets meer dan een uur weg. In die tijdsduur voltrok zich het drama thuis. Lindsay Clancy nam haar kinderen een voor een mee naar de kelder. Ze verstikte hen daar allemaal.

Na de daad probeerde Lindsay Clancy zelf uit het leven te stappen. Patrick keerde iets na 18 uur terug naar huis. Hij merkte dat het ongewoon stil was in het huis. Hij vond zijn vrouw levenloos terug. Hij belde direct het alarmnummer. Tijdens dit telefoontje ontdekte hij ook wat er met zijn kinderen was gebeurd.

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Gevolg van de ramp en maatschappelijke reactie

Hulpverleners probeerden de kinderen onmiddellijk te reanimeren. Cora en Dawson werden in het ziekenhuis van Plymouth in Massachusetts dood verklaard. Callan had een hartstilstand gekregen. Hij werd overgebracht naar het Boston Children's Hospital. Artsen stelden daar ernstige hersenschade vast door zuurstofgebrek.

Op 27 januari werd Callan van de beademing gehaald. Lindsay Clancy werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De volgende ochtend kreeg ze een hartstilstand. Artsen konden haar reanimeren, maar ze liep blijvend ruggenmergletsel op. Hierdoor is ze vanaf haar middel verlamd.

Het proces werd op televisie uitgezonden en veroorzaakte veel opschudding in de Verenigde Staten. Tijdens de zittingen kwamen opvallend veel vrouwen in het roze naar de rechtbank in Plymouth. Ze betuigden hun steun aan Lindsay Clancy. Haar medestanders zien de zaak als symbool voor gebrekkige postnatale zorg. Volgens hen worden moeders met psychische problemen vaak aan hun lot overgelaten.

Aanklagers stelden dat sprake was van moord met voorbedachten rade. Zij beweerden dat Lindsay Clancy haar man bewust boodschappen stuurde. Ze zou hebben berekend hoelang hij weg zou blijven. Dit detail gebruikt de aanklager om de voorbedachtheid aan te tonen. Het is voorlopig niet duidelijk welke aanklachten Lindsay Clancy precies opnieuw zal moeten beantwoorden.