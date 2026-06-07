Les soldats nigérians ont libéré 360 civils enlevés par le groupe djihadiste Boko Haram. Les victimes, dont des enfants, ont été secourues dans une cachette isolée dans les montagnes de Mandara.

Les soldats nigéria ns ont libéré 360 civils enlevés par le groupe djihadiste Boko Haram , selon le ministère de la Défense. Les victimes, dont des enfants, ont été secourues dans une cachette isolée dans les montagnes de Mandara, dans le nord-est du pays.

Les services de renseignement ont mené une enquête pendant plusieurs semaines pour préparer l'opération de libération. Les soldats ont finalement pu localiser la base de Boko Haram et libérer la plupart des otages, hommes, femmes et enfants.

Cependant, deux enfants ont succombé à leurs blessures et sont décédés, a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense. Certains membres de Boko Haram ont fui dans les forêts voisines, tandis que d'autres se sont rendus, a ajouté le porte-parole. Boko Haram est un groupe islamiste qui lutte contre les autorités depuis plus de 20 ans dans le nord-est du Nigeria. Le groupe est notamment connu pour ses enlèvements de masse.

Google a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir les sources qu'ils veulent voir en premier lors d'une recherche. Ainsi, vous ne manquerez jamais les dernières actualités de VRT NWS





vrtnws / 🏆 3. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nigéria Boko Haram Enlèvement Armée Libération

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les phoques sur les plages : un appel à la mobilisationLes phoques sont de plus en plus nombreux sur les plages belges. Un appel est lancé pour mobiliser des volontaires afin de les protéger. Les bénévoles sont à la recherche de nouveaux collègues pour aider à la protection de ces animaux.

Read more »

La police belge et les manifestations : une approche commune pour tous les âgesLa police belge utilise la même approche pour gérer les manifestations, quel que soit l'âge des manifestants. La première approche est toujours le dialogue, et si cela ne fonctionne pas, les forces de l'ordre utilisent progressivement des moyens de force pour éviter les affrontements. Cependant, lors de manifestations où des mineurs sont présents, la police est plus prudente et utilise des moyens de force plus limités.

Read more »

La Belgique à l'orée de la faillite : taxes, dépenses publiques et tournées annuléesLa Belgique fait face à une crise économique où les gouvernements proposent de couper les dépenses publiques, d'augmenter les taxes sur les riches, et de réduire les salaires des élus pour pallier l'augmentation des impôts. Le débat concerne aussi les erreurs judiciaires, la méthodologie de la réforme du courriel en publique, la dénonciation d'un décret- programme, l'appel à une transparence d'appreciation politicos-importations et le précis de la gestion des aides sociales. Le président de la société de logement décrit un manque de confiance envers les décideurs dans la communauté de l'obligation administrative. Les discussions sont amplifiées par les plaintes de la population en matière d'un emploi municipal. Le public est inquiet en raison d'énormes défauts de la presse et de la politique .

Read more »

Droit à la transparence salariale dans l'UE : les employeurs doivent révéler les écarts de rémunérationDepuis aujourd'hui, tous les travailleurs de l'Union européenne ont le droit de connaître le salaire de leurs collègues occupant le même poste, conformément à la directive européenne sur la transparence salariale de 2023. Seule l'Italie, la Slovaquie et la Lituanie l'ont transposée à temps ; la Belgique a demandé un délai supplémentaire de six mois. Des organisations patronales réclament des ajustements. Une action récente, avec l'affichage d'un salaire de 10 000 euros brut mensuels sur un grand panneau publicitaire, a relancé le débat, notamment quelques jours avant la date limite du 7 juin pour la transposition. Malgré le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes inscrit dans le traité de Rome depuis 1957, les écarts persistent : en 2024, les femmes en Europe gagnent en moyenne 11,1 % de moins par heure que les hommes. La directive impose plus de transparence : les employeurs doivent indiquer le salaire dans les offres d'emploi, ne plus demander le salaire précédent et répondre aux demandes des salariés sur la rémunération moyenne de collègues du même poste, ventilée par genre.

Read more »