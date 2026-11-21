La patineuse artistique belge Nina Pinzarrone met fin à son expérience américaine. Elle retrouve son pays et la direction de Jorik Hendrickx pour reconstruire sa confiance en vue des Jeux Olympiques 2030.

Après avoir décroché la médaille de bronze lors des championnats du monde à Prague fin mars, la patineuse belge Nina Pinzarrone a pris la décision controversée de s'entraîner aux États-Unis. Ce choix surprenant, annoncé quelques mois plus tard, visait à explorer de nouvelles méthodes d'entraînement et à s'immerger dans un environnement culturel différent. Cependant, dès le mois d'octobre, la jeune athlète de 20 ans a annoncé son retour immédiat en Belgique, mettant un terme à cette période de transition.

Un retour anticipé pour préserver le bien-être mental

La décision de rentrer au pays n'a pas été prise à la légère, mais s'est imposée comme une nécessité pour la patineuse. Elle précise qu'elle ne se sentait pas à sa place aux États-Unis et que retourner auprès de sa famille représentait la meilleure option pour sa santé mentale. Sa mère, qui commente ce retour inattendu, souligne qu'une personne a eu un comportement inacceptable lors de cette expérience, bien que Nina Pinzarrone préfère ne pas entrer dans les détails par respect pour les professionnels travaillant sur place.

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La patineuse explique qu'il n'y a jamais de garantie de succès lorsque l'on fait un tel changement radical. Bien qu'elle ait découvert une autre philosophie de travail et grandi en vivant seule, les difficultés lors de la préparation ont eu des conséquences directes sur ses performances. Elle admet ne pas avoir été prête mentalement et n'avoir pu se concentrer à 100 pour cent sur la compétition, ce qui s'est traduit par une neuvième place lors du Grand Prix de France cette saison.

Une collaboration évidente avec Jorik Hendrickx

Dès son retour en Belgique, Nina Pinzarrone a initié une nouvelle collaboration avec Jorik Hendrickx, l'entraîneur qui encadrait précédemment sa sœur Loena Hendrickx, récemment retirée de la compétition. Cette orientation s'est imposée comme une évidence pour l'athlète et son entourage. Jorik Hendrickx décrit une relation basée sur l'ouverture et la transparence, où chaque partie peut poser toutes les questions nécessaires pour aligner leurs visions.

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L'objectif principal de cette nouvelle équipe est de restaurer la confiance en soi de la jeune patineuse. La collaboration avec Loena Hendrickx, qui souhaite le meilleur à sa sœur en confirmant que Jorik est l'entraîneur idéal, ajoute une dimension familiale et rassurante à ce retour. Nina Pinzarrone précise que cela lui convient très bien et que la dynamique actuelle est positive pour sa reprise d'entraînement.

Construire une bulle de sécurité en vue de 2030

Jorik Hendrickx, qui occupe également le poste de manager du patinage artistique belge, projette déjà sa vision à long terme en se tournant vers les Jeux Olympiques de 2030. Il reconnaît ignorer encore quel sera son rôle exact à cette échéance lointaine, mais confirme que l'idée est de continuer dans cette voie jusqu'aux prochains championnats du monde qui se tiendront en mars à Tampere. Sa priorité immédiate est de créer une bulle protectrice et un environnement sûr autour de son athlète.

La reconstruction passe d'abord par la restauration de la paix intérieure de Nina Pinzarrone. Les deux partenaires discutent beaucoup pour mieux se connaître, ce qui constitue une nouvelle expérience pour l'entraîneur qui connaissait déjà sa sœur avant de la diriger officiellement. Cet investissement émotionnel et technique vise à lui permettre de retrouver son équilibre psychologique avant de retourner sur la glace en condition de compétition.

Objectif modéré aux championnats d'Europe de Lausanne

Nina Pinzarrone souhaite participer aux championnats d'Europe, prévus du 27 au 31 janvier à Lausanne en Suisse, mais avec des objectifs adaptés à sa situation actuelle. Son seul but est de prendre part à l'épreuve sans se focaliser sur une place ou un score précis. Elle vise avant tout à se sentir bien mentalement et physiquement, considérant chaque entraînement et chaque déplacement comme une étape vers sa réintégration complète dans le circuit international.