Nintendo atteint le record de ventes sur Switch 2 avec plus de 5,2 millions d'exemplaires de Zelda Ocarina of Time vendus en quatre jours, la meilleure performance de l'année à ce jour. Le titre résonne auprès critiques et joueurs.

Nintendo a annoncé le 7 novembre 2024 que son nouveau titre, The Legend of Zelda : Ocarina of Time, avait dépassé 5,2 millions d'exemplaires en seulement quatre jours de sortie, établissant ainsi le record de ventes sur la console Switch 2 et devenant l'un des jeux les plus vendus de l'année.

Révélation rapide des ventes record

Le chiffre officiel de 5,2 millions d'exemplaires enregistrés en quatre jours ami dans un registre réalisé sur les diffuseurs de la console Switch 2. Nintendo a également indiqué que le nombre de ventes dépassait celui de Donkey Kong Bananza, qui avait atteint 5,05 millions au cours de la même période, ainsi que Pokémon Pokopia, qui avait soldé 4 millions depuis son lancement en mars 2024.

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Cette performance se distingue dans un marché où la rivalité entre titres majeurs est forte. À côté de Mario Kart World, qui a réalisé 16 millions d'exemplaires après son lancement en juin 2024, aucune autre sortie ne conclut aussi en quatre jours.

Réception critique et approbation des joueurs

Les critiques ont donné à Ocarina of Time des notes presque parfaites sur Opencritic et Metacritic, montrant l'équilibre entre nostalgie et modernité. Les joueurs expriment également un enthousiasme sans faille, soulignant l'authenticité du gameplay, la qualité visuelle et la musique, éléments pour lesquels l'original était déjà salué en 1998.

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Les évaluations immédiates témoignent d'une mise à jour réussie, jouant sur l'héritage sans sacrifier l'expérience actuelle. Les critiques de jeux vidéo et les playlists des joueurs concordent sur la qualité technique et narrative, positionnant le jeu comme un seuil pour les futures productions de la série Zelda.

Impact sur le marché et prochaine étape

Cette vente colossal a non seulement réaffirmé la puissance de la marque Zelda, mais elle démontre aussi l'efficacité de la stratégie d'édition de Nintendo, qui capitalise sur les classiques renommés pour alimenter le catalogue Switch 2. Le succès de ce titre traduit également une propension du public à retravailler les jeux rétro avec des rendus modernes.

En réponse à cette dynamique de marché, Nintendo prévoit d'ouvrir sa formation d'élite de distribution. Des communiqués indiquent que la prochaine période de promotion équipe un plan de lancement ciblé et la montée en gamme de contenu supplémentaire pour les prochaines saisons de jeux. Les distributeurs sont ainsi informés par une nouvelle fonction Google qui permet aux métin d'optimiser l'affichage des sources d'information, assurant ainsi que les consommateurs obtiennent rapidement les dernières nouvelles sur les jeux de la série.

Aperçu historique de la série

Publier l'original à la fin de 1998 sur Nintendo 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time est bâti sur une histoire, une musique, un gameplay et une immersion en 3 D qui créent la base de la franquiche jusqu'à aujourd'hui.In 1998 Nintendo a publié le jeu, une épopée forestière. Le succès avait été largement salué par les habitants japonais et si, par les américains, en 1998 l'autograph, la vidéo et les critiques de la cible August 1998 d'Universal Gaming. Les jeux de la reste ont été considérées comme la référence standard enn en game play code, et de futures Zebra elles diet, individus de la critique avoir s pointe e de jusqu'à une. L'histoire se trouve idéalement développé dans l'exemple.