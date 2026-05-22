NMBS zet extra treinen in voor hoge drukte tijdens pinksterweekend

De NMBS stelt voor een verlengd pinksterweekend extra spoorlijnen beschikbaar voor reizigers die naar de kust reizen, om de extra drukte op te vangen. De NMBS adviseert reizigers om vooraf de reisplanner in de app of op de website van NMBS te raadplegen voor een accurate informatie.

Door het mooie weer zet de NMBS dit verlengde pinksterweekend extra treinen in naar de kust. Er rijden zowel zaterdag, zondag als maandag telkens 24 treinen meer, om zo de verwachte extra drukte op te vangen.

Het komende pinksterweekend belooft zomers warm te worden. In het binnenland worden de komende dagen temperaturen tot 30 graden verwacht, en ook aan de kust wordt het aangenaam met zo'n 25 graden. Daarom verwacht de NMBS extra drukte van dagjestoeristen die van de zon aan zee willen genieten. De spoorwegmaatschappij zet op zaterdag, zondag en maandag 24 extra treinen in naar de stations van Blankenberge en Oostende.

Reizigers die de trein naar de kust nemen, krijgen de raad om vooraf de reisplanner in de app of op de website van NMBS te raadplegen. Daarin staan zowel de volledige dienstregeling als de verwachte drukte aan boord van elke trein. Daarnaast adviseert de NMBS om, indien mogelijk, de drukste momenten van de dag te vermijden (aankomst aan de kust tussen 11 en 14 uur en vertrek vanuit de kust tussen 17 en 20 uur).

