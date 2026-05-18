No audit for controversial expedited drone purchase

Federal audit service (FIA) declined the audit request, citing lack of expertise and pending legal case on the purchase, leaving the task to be contracted by the Rekenhof. The counter response by the opposition party, Groen, reaffirmed the need for transparency in the dossier and the timely delivery of the promised investigation from the Defense Minister.

Er komt voorlopig geen audit naar de omstreden spoedaankoop van antidronewapens. Dat schrijft De Morgen en het kabinet van minister van Defensie Theo Francken (N-VA) bevestigt het bericht aan VRT NWS.

De aankoop kwam onder vuur na een Pano-reportage over drones en mogelijk foute investeringen. Oppositiepartij Groen wil dat het Rekenhof zich nu buigt over het dossier. Het is de federale auditdienst (FIA) die weigert een onderzoek te voeren. Een officiële reden geven ze niet, maar volgens de krant voelt de dienst zich niet gespecialiseerd genoeg in militaire aankoopdossiers.

Wettelijk gezien kan de federale auditdienst verzoeken afwijzen "wanneer de aard van de opdrachten en de werklast die zij meebrengen" niet behapbaar blijken. Na de veelbesproken Pano-reportage over de dronecrisis van vorig jaar beloofde minister van Defensie Theo Francken (N-VA) een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke wantoestanden bij de spoedaankoop van 50 miljoen euro. Hij zei dat er "volledige transparantie" zou komen.

Wat dit betekent voor nieuwe defensie-aankopen, is nog onduidelijk.een lid zegt in een eerste reactie dat ze meer duidelijkheid wil over de beslissing van de auditdienst, "maar wij blijven vinden dat een doorlichting nodig is". Wat is er nu precies aan de hand? Defensieminister Francken heeft aan het FIA gevraagd om 2 zaken te onderzoeken: de 5 contracten voor de antidronecapaciteit én aankopen van antidronesystemen voor Oekraïne.

Het FIA stelt in een brief aan Defensie dat het geen onderzoek kan uitvoeren, onder meer omdat er een gerechtelijke procedure loopt, en het die procedure niet wil doorkruisen. De aankopen van Defensie worden gecontroleerd door een inspecteur van Financiën. Omdat die procedures moeilijk verlopen, is er een werkgroep met militairen en ambtenaren van het"Volgens bronnen dicht bij het dossier spelen in geen geval politieke overwegingen", zegt Jens Franssen, expert defensie bij VRT NWS





