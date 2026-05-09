Nog 3 Belgen geïdentificeerd als contacten van met het hantavirus besmette passagiers van het cruiseschip Hondius

De FOD Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat er nog 3 Belgen zijn geïdentificeerd als contacten van met het hantavirus besmette passagiers van het cruiseschip Hondius. Deze contacten zijn in quarantaine gezet en zullen worden opgevolgd door de Waalse gezondheidsautoriteit AVIQ.

Nog 3 Belgen zijn geïdentificeerd als contacten van met het hantavirus besmette passagiers van het cruiseschip Hondius die het schip al verlaten hebben. Dat meldt de FOD Volksgezondheid 'na uitgebreid contactenonderzoek'.

De 3 zullen worden opgevolgd door de Waalse gezondheidsautoriteit AVIQ. Zij hebben geen symptomen en zullen de volledige incubatieperiode thuis in quarantaine moeten doorbrengen. Vrijdag meldde de FOD al dat een eerste Belg als contact werd geïdentificeerd van een van de geëvacueerde opvarenden van de Hondius. Die persoon wordt opgevolgd door Vivalis, de Brusselse gezondheidsautoriteit.

Daarmee zijn er in totaal 4 Belgen die contact hadden met een besmette opvarende, maar geen van hen vertoont symptomen. Aan boord van het schip zijn 2 Belgen. Zij zullen met een Nederlands chartervliegtuig worden overgevlogen vanuit Tenerife. Als alles goed met hen gaat, mogen ze na een medische controle naar huis, maar ze zullen thuis wel nog enkele weken in quarantaine moeten blijven





Gezondheidswerkers evacueren 3 zieke opvarenden van cruiseschip Hondius, bezorgd over mogelijke nieuwe pandemieGezondheidswerkers in Praia, de haven van de Kaapverdische hoofdstad, evacueren 3 zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius, aangezien de besmettingen met het hantavirus op het schip roepen bij sommigen het doembeeld op van een nieuwe pandemie. Tot nu toe zijn er 3 opvarenden overleden.

La difficile recherche de l'origine du hantavirus sur le navire HondiusLes chercheurs tentent de retrouver les rongeurs responsables de la transmission du hantavirus aux passagers du MV Hondius. Une mission complexe qui implique des recherches de terrain et des analyses en laboratoire dans des conditions de haute sécurité.

Passagers du navire de croisière MV Hondius touchés par un foyer d'hantavirus commenceront à être rapatriés dès dimancheLe gouvernement espagnol a annoncé que les passagers du navire de croisière MV Hondius, touché par un foyer d'hantavirus, commenceront à être rapatriés vers leurs pays d'origine dès dimanche, une fois le bateau arrivé à Tenerife, dans l'archipel des Canaries.

Procédures d'évacuation pour les passagers du M/V Hondius discutées dans MadridLe ministre García a expliqué les procédures d'évacuation pour les passagers du M/V Hondius, spodziewé entre 04 et 06 heures temps local (05 et 07 heures temps belge) à la gare de Granadilla dans le sud de Tenerife. Les passagers subiront une vérification pour les symptômes d'infection avant le départ. La désinfection du navire aura lieu à son arrivée

