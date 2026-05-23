Nomination de portier et d'ailier pour l'avenir du Bruges

Le Bruges est en train de préparer l'avenir de ses stars avec les nominations de nouvel gardien et nouvel ailier. Les candidates pour le poste sont révélées.

Un premier départ est d’ores et déjà acté. Le 2 avril dernier, a annoncé qu’il prendrait sa retraite au terme de cette saison. Le cadre du vestiaire et gardien rassurant, il va laisser un vide immense.

En six saisons en Venise du Nord, l'ex-joueur de Liverpool a décroché quatre titres, une Coupe, trois Supercoupes et un Soulier d'or. Ces dernières ont permis aux Brugeois de préparer l'avenir. Seems appelés à prendre le relais. Et à se disputer le statut du N.1 ?

A moins que la direction ne décide d'engager un nouveau portier. Joel Ordóñez (22 ans) est le principal candidat au départ. Il l’était déjà l'an dernier et avait même entamé un bras de fer pour tenter de forcer un transfert. Finalement, joueur, coach et direction avaient trouvé un terrain d’entente pour mettre fin à la bouderie de l'Équatorien.

Le défenseur a sorti une solide saison et si brille au Mondial au sein sa cote ne fera qu'augmenter (il est déjà évalué à 33 millions d'euros). Le PSG, la Juventus et de nombreux clubs de Premier League sont à l'affût. 21 ans) figure aussi sur les tablettes de plusieurs formations italiennes et anglaises.

Avec un contrat jusqu'en 2029 et la perspective de jouer la Ligue des Champions, la direction brugesoise est en position de force et ne cédera son jeune joueur qu'en cas d'offre. 4 ans au Breydel, le Nigérian s'est érigé en patron du milieu de terrain. Si Hans Vanaken est le cerveau du jeu brugesois, Onyedika en est le point d'équilibre. Il sera lui aussi présent au Monde 2026. Son avenir paraissait même tout tracé...

Un départ pour Demyéchdjian et la chance de prolonger... Propositions pour un exit marché..





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