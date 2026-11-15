Nora Monsecour remporte un prix en Allemagne avec sa pièce 'Façade'

La danseuse transgenre Nora Monsecour reçoit une distinction prestigieuse pour sa performance autobiographique. Elle détaille son parcours entre ballet et transition.

Nora Monsecour, figure internationale de la danse et de la chorégraphie, vient d'être honorée pour sa contribution artistique majeure en Europe. La danseuse belge remporte un prix théâtral prestigieux en Allemagne grâce à sa pièce soliste intitulée Façade. Cette reconnaissance met en lumière son récit personnel et son art unique.

La lauréate de ce prix important est Nora Monsecour, une artiste reconnue pour sa présence scénique captivante. Son travail est salué pour avoir transformé son corps en une toile d'expression des idées diverses. Elle expose avec courage sa quête de sens et fascine par sa maîtrise du mouvement dansé.

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Le mécanisme de la pièce Façade

La pièce Façade est une création originale chorégraphiée par Nora Monsecour elle-même. Il s'agit de sa première œuvre soliste où elle assume entièrement la direction artistique. Le projet a été développé en étroite collaboration avec le Staatstheater de Mainz. La première a eu lieu près d'un an avant cette annonce de récompense.

Le spectacle constitue une autobiographie dansée où elle partage son expérience de femme transgenre. Cette approche narrative permet au public de comprendre les dimensions humaines derrière sa carrière. Le théâtre allemand valorise cette intégration unique de récit de vie et de performance technique.

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De l'enfance à la reconnaissance professionnelle

Nora Monsecour a démarré sa carrière très jeune en intégrant l'École Royale de Ballet d'Anvers à l'âge de 8 ou 9 ans. À cette époque, les garçons et les filles partageaient encore les mêmes classes. Parallèlement à sa formation artistique, elle a débuté son parcours de transition à l'Université de Gand. Elle identifie clairement son genre dès son plus jeune âge sans aucun doute.

À 11 ans, elle a commencé à recevoir des bloqueurs de puberté tous les trois mois. Ce traitement visait à stopper la production d'hormones mâles pour accompagner son identité féminine. Elle considère ce début tardif comme une opportunité manquée pour avancer plus rapidement dans son processus.

La séparation des genres à l'École Royale de Ballet l'a poussée vers le MUDA Atheneum d'Evergem. Cette école lui a permis de continuer sa danse avec les filles. En 2015, elle a rejoint la Northern School of Contemporary Dance à Leeds au Royaume-Uni. Une stage à Mainz l'a ensuite intégrée au groupe Tanzmainz pour des tournées mondiales.

Inspirations cinématographiques et médias

Son parcours a inspiré le film Girl réalisé par Lukas Dhont en 2018. Le réalisateur a utilisé son histoire comme base pour le personnage de Lara, interprété par Victor Polster. Le film a ouvert le festival de Gand et a remporté des prix à Cannes, dont celui pour Victor Polster et Lukas Dhont. La Belgique l'avait soumis aux Oscars sans succès cette année-là.

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Nora Monsecour et Lukas Dhont ont collaboré à nouveau pour la chorégraphie du film. Elle a également publié un livre en 2019 intitulé De weg naar mezelf. Cette publication détaille sa jeunesse, sa transition et sa formation. Elle reste active dans le collectif Tanzmainz jusqu'en 2023 avant de passer en freelance.

Nouvelles ambitions et impact futur

Depuis son passage à la freelance, Nora Monsecour assume davantage le rôle de chorégraphe. Elle est également devenue jurée dans plusieurs programmes télévisés en Flandre. En 2025, elle participera à Dancing with the Stars sur VTM. Cette année, elle rejoint l'émission So you think you can dance.

À 30 ans, elle souhaite poursuivre de nouvelles aspirations et rêves professionnels. Elle veut inspirer les jeunes générations talentueuses de son pays. Son message vise à donner des outils pour construire un avenir prometteur. Cette étape marque une nouvelle phase de leadership artistique pour elle.