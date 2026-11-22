L'apiculteur norbert Gazon remporte le concours des miels avec son produit toutes fleurs cristallisé. Découvrez l'histoire de cette médaille d'or et des abeilles de Waimes.

Le jury du concours des miels d'ici et d'ailleurs a décerné une haute distinction à Norbert Gazon. Ce producteur établi à Waimes a su impressionner les experts grâce à la qualité exceptionnelle de son miel toutes fleurs cristallisées. La récompense couronne un savoir-faire artisanal précis et une harmonie naturelle rare.

Processus artisanal et environnement de Waimes

Installé à une altitude de 570 mètres, l'atelier de Norbert Gazon est le cœur battant de cette réussite apicole. La production s'effectue en pleine saison avec une méthode rigoureuse. Les cadres sont désoperculés manuellement pour retirer la protection de cire. Ensuite, les cadres entrent dans une centrifugeuse pour extraire le liquide doré. Le miel coule ensuite vers un maturateur pour sa maturation finale.

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Cette structure humaine modeste compte une dizaine de ruches. Cette échelle réduite favorise une attention particulière à chaque colonie. L'environnement naturel de la province de Liège offre un territoire de butinage unique. Les abeilles visitent une diversité végétale considérable au cours des saisons. Cette variété florale est fondamentale pour la richesse du produit final.

Composition florale et reconnaissance du jury

Les analyses régulières du miel révèlent des traces précises de différentes plantes. On retrouve des éléments de hêtre, d'aubépine et de pissenlits dans la composition. Ces analyses confirment la pureté et la complexité aromatique du miel. Le pollin dominant identifié est celui du saule. De nombreux saules poussent dans la zone forestière de Waimes.

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En dessous de cette dominance, une multitude de petites variétés floraless enrichissent le profil gustatif. On compte parmi elles des myrtilles et des ronces sauvages. Norbert Gazon indique ne pas pouvoir citer toutes les espèces présentes. Cette diversité botanique est la clé de la distinction obtenue. Le jury a salué cette caractéristique organoleptique rare.

Reconnaissance historique et valorisation des abeilles

La médaille d'or attribuée à Norbert Gazon représente une reconnaissance officielle importante. Ce résultat n'est pas une première pour l'apiculteur. Ses abeilles ont déjà reçu des distinctions similaires par le passé. Cette constance dans la qualité démontre la fiabilité de sa méthode de travail.

Norbert Gazon insiste sur le fait que cette médaille récompense avant tout le travail des abeilles. Les insectes jouent un rôle central dans la création de ce produit. L'apiculteur attribue le succès à la collaboration naturelle avec la faune locale. Cette humble perspective reflète son respect profond pour l'écologie.

Impact local et perspectives de production

La victoire au concours des miels d'ici et d'ailleurs renforce la visibilité de l'apiculture壁oise. Elle met en lumière les potentialités des hauts plateaux de l'Ardenne. Les consommateurs reconnaissent désormais l'excellence des miels produits à cette altitude. Cette reconnaissance peut encourager d'autres producteurs locaux à se lancer.

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L'atelier continue son activité avec la même méthode précise et méthodique. La saison en cours voit la transformation quotidienne du fruit du travail des abeilles. La fierté de Norbert Gazon est légitime face à ce résultat concret. La qualité de son miel toutes fleurs cristallisées est ainsi officiellement validée par les experts.