Apiculteur à Waimes, Norbert Gazon séduit le jury avec son miel toutes fleurs cristallisé, récompensé par une médaille d'or pour sa diversité botanique unique.

Une médaille d'or a été décernée à Norbert Gazon, apiculteur basé à Waimes, pour son miel toutes fleurs cristallisé lors d'un concours prestigieux. Situé à 570 mètres d'altitude dans son atelier de la province de Liège, cet artisan transforme méthodiquement le travail de ses abeilles en un produit d'exception. Le jury a été particulièrement séduit par la qualité et la complexité aromatique de cette récolte, distinguant ainsi un savoir-faire local reconnu.

Processus de transformation artisanale du miel

Le processus de fabrication débute par une étape précise de désoperculation, où l'on retire la protection cireuse recouvrant les cadres. Une fois cette couche enlevée, les cadres sont placés dans une centrifugeuse pour extraire le liquide précieux. Le miel s'écoule ensuite directement dans un maturateur pour être prêt à la consommation. Cette méthode répétée avec rigueur permet de préserver l'intégrité du produit fini.

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Norbert Gazon travaille à une échelle humaine avec une dizaine de ruches seulement. Cette taille modeste ne nuit pas à la qualité de sa production, bien au contraire. L'attention portée à chaque étape assure un résultat final homogène et d'une pureté remarquable, reflétant fidèlement l'environnement naturel où les abeilles butinent.

Diversité botanique et profil sensoriel unique

À cette altitude, les abeilles disposent d'un territoire de butinage particulièrement varié. Elles visitent de nombreuses espèces végétales tout au long de la saison, enrichissant le miel en une multitude de notes aromatiques. Les analyses régulières permettent de détecter des traces spécifiques de plantes comme le hêtre, l'aubépine et les pissenlits.

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Le pollen dominant identifié dans ce miel est celui du saule, présent en grande quantité dans la feuille. En dessous de ce profil principal, on retrouve une diversité complexe comprenant des myrtilles, des ronces et une trentaine d'autres petites sortes de fleurs. Cette richesse botanique fait la spécificité et la renommée de ce miel toutes fleurs cristallisé.

Reconnaissance et impact pour l'apiculture locale

Pour Norbert Gazon, cette médaille d'or récompense avant tout le travail minutieux des abeilles. Ce n'est pas la première fois que sa production reçoit une telle distinction, confirmant la régularité de sa qualité. Cette reconnaissance met en lumière l'importance de l'environnement local pour l'apiculture de précision.

L'apiculteur attribue ce succès à la combinaison d'un savoir-faire humain rigoureux et de la richesse naturelle du territoire de Waimes. Le résultat est un produit qui incarne parfaitement le terroir wallon, offrant aux consommateurs un goût authentique et complexe. Cette victoire conforte la place de l'apiculture locale dans le paysage culinaire belge.