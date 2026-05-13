NORLANG Belgium News

C'est Walter Derieuw, le porte-parole des Pompes de Bruxelles, qui a annoncé que depuis environ 17h30, des pompiers, des médecins d'urgence, la police de la zone de Marlow ainsi que les services ferroviaires étaient sur place à la gare d'Uccle-Stalle. Un arbre est tombé sur un train transportant environ 300 voyageurs. Aucun blessé n'est à déplorer, les conditions étaient bonnes. Les caténaires ont probablement été touchées. Le courant a été coupé et le trafic ferroviaire a été interrompu. Il est nécessaire d'attendre la mise à terre des installations avant de pouvoir procéder à l'évacuation des voyageurs. Un wagon se trouve à hauteur d'un quai, ce qui facilitera l'évacuation. Un pré-plan médical a été déclenché à titre préventif. Des bus de remplacement seront mobilisés afin de prendre en charge les voyageurs bloqués. L'évacuation du train est maintenant terminée, 490 personnes ont été déplacées via des buses. La suite du travail est en cours par Infrabel pour désistoriser les voies.

Le porte-parole des Pompes de Bruxelles a informé que, depuis environ 17h30, des pompiers, des médecins d'urgence, la police de la zone de Marlow ainsi que les services ferroviaires étaient sur place à la gare d'Uccle-Stalle.

Un arbre s'est cassé sur un train transportant environ 300 voyageurs. Aucun blessé n'est à déplorer, les conditions étaient très bonnes. Les caténaires ont probablement été touchées. Le courant a été coupé et le trafic ferroviaire sur la ligne 124 a été interrompu.

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'attendre la mise à la terre des installations avant de pouvoir procéder à l'évacuation des voyageurs. Un wagon se trouve à hauteur d'un quai, ce qui facilitera l'évacuation. Un pré-plan médical a été déclenché à titre préventif. Des bus de remplacement seront mobilisés afin de prendre en charge les voyageurs bloqués.

L'évacuation du train est maintenant terminée, 490 personnes furent emmenées via des bus. La suite du travail est en cours par Infrabel pour dégager les voies





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