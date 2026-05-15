Nouvé épidémie de fièvre jaune détectée au Congo : 246 cas possibles et 65 décès confirmés

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a détecté une nouvelle épidémie de fièvre jaune à Ituri, dans le nord-est du Congo. Il y a déjà 246 cas possibles et 65 décès confirmés. Les résultats d'analyses de laboratoire révèlent que le virus est présent dans les villages de Mongwalu et Rwampara. Quatre des 65 décès ont été confirmés positifs pour le virus Ebola. L'OMS soupçonne également des cas dans la ville de Bunia, mais ces dernières ne sont pas encore confirmées.

In la République démocratique du Congo , l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a détecté une nouvelle épidémie de fièvre jaune à Ituri , dans le nord-est du pays.

Il y a déjà 246 cas possibles et 65 décès confirmés. Les résultats d'analyses de laboratoire révèlent que le virus est présent dans les villages de Mongwalu et Rwampara. Quatre des 65 décès ont été confirmés positifs pour le virus Ebola. L'OMS soupçonne également des cas dans la ville de Bunia, mais ces dernières ne sont pas encore confirmées.

Selon la BBC, l'administration va prochainement organiser une conférence de presse pour confirmer officiellement l'épidémie. C'est la 17e fois depuis 1976 que le virus s'est répandu dans le Congo. Pendant la période de 2018 à 2020, 2.299 personnes ont succombé à la maladie. Il y a 5 mois, une nouvelle épidémie a entraîné la mort de 43 personnes.

Le virus est supposé provenir des moustiques et se propager par le contact direct avec les liquides corporels. La maladie provoque des hémorragies internes et des défaillances organiques, et est en général mortelle. L'OMS vise à prévenir la diffusion supplémentaire en collaboration avec les pays voisins Ouganda, Sud-Soudan et Congo-Brazzaville. La province Ituri, au nord-est du Congo, est depuis longtemps une région instable.

La province est connue pour son industrie minière de cuivre, ce qui a conduit à des groupes armés à se battre pour le contrôle. Il y a eu 69 morts lors d'une attaque de la Convention pour la révolution populaire (CRP), la nouvelle branche rebelle de Thomas Lubanga, qui a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité par le Tribunal pénal international de La Haye





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